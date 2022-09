Las ventajas de contratar tu seguro de coche online

Archivado en:

Internet ha revolucionado nuestras vidas. Uno de los usos más aceptados de la Red es comparar: nos da la opción de comparar entre productos y servicios desde cualquier parte del mundo. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en los seguros.

Prácticamente todas las compañías nos dan la opción de contratar sus seguros a través de Internet. No será necesario más que introducir nuestros datos personales, y presentar la documentación que nos piden, para contratar la póliza que se adapte a lo que necesitamos.

Si todavía no conoces las ventajas de hacerlo de esta manera, esto te interesa:

¿Por qué deberías contratar tu seguro de coche por Internet? Ventajas de hacerlo:

1. Es un proceso muy rápido

Hace algunas décadas, las únicas formas que teníamos para contratar un seguro de coche requerían de mucho tiempo. O bien nos dedicábamos a desplazarnos físicamente a las aseguradoras para consultar los seguros que tenían en ese momento, o bien hacíamos llamadas de teléfono.

Al contratar online puedes hacer todo el proceso a través de Internet, olvidándote de tener que pasar por la oficina o de estar habiendo llamadas telefónicas.

2. Consulta toda la información de un vistazo

En la página web de la aseguradora podrás encontrar toda la información sobre la modalidad de seguros que quieres contratar.

Por ejemplo, en el caso de que estemos pensando en contratar los seguros de coche Allianz Direct, tan solo tendremos que acceder a la pestaña de Seguros -> Coche y encontraremos modalidades como Seguro a Tercero, Seguro a Terceros con Luna, Seguro a Terceros Ampliado...

También podremos encontrar una sección con las condiciones generales de cada seguro, por si necesitamos ampliar información.

Y si seguimos teniendo dudas, podemos ponernos en contacto con la compañía a través de diferentes medios: formulario de contacto, teléfono, email, WhatsApp, redes sociales, etc.

3. Comparación sencilla

Tan sólo en Internet se puede hacer una comparación de las diferentes modalidades de seguro que existen y quedarnos con la que más nos interesa. Si hiciésemos el recorrido aseguradora por aseguradora, o llamáramos por teléfono, es poco probable que cubriésemos todas las opciones.

En la red existen los comparadores online: son prácticas herramientas a las que tendrás que indicarle algo de información para que te puedan mostrar un listado completo con todas las opciones disponibles. Simplemente tendrás que elegir la que más te interese y empezar con el proceso de contratación.

Muchas compañías integran en la home de su marca algún comparador que te permite conocer todos los seguros que tienen, con sus características detalladas. Esto minimiza la posibilidad de que terminemos escogiendo algún seguro que no nos convenga.

4. Se puede contratar desde cualquier parte

No es necesario tener acceso a un ordenador de escritorio para contratar el seguro.

Las páginas de las aseguradoras actuales son responsive, lo que quiere decir que están adaptadas tanto a dispositivos de escritorio, como a dispositivos móviles. Es decir, que podrás utilizar un teléfono móvil o una tablet para hacer la contratación correspondiente.

Lo único que te hará falta es contar con una conexión a la red para hacer la tramitación online.

5. Se puede contratar en cualquier horario

Con la contratación de un seguro de coche online te olvidas de los horarios. La página de la compañía estará abierta en todo momento: las 24 horas del día, durante los 365 días del año.

Al no estar sujetos a los horarios de las oficinas, podemos aprovechar cualquier rato libre que tengamos para iniciar el proceso.

Esto es muy interesante para todos aquellos que tengan un trabajo con muchas horas y no tengan ni un momento del día para pasarse por una oficina física. Gracias a las nuevas tecnologías, esto ya no es necesario.

6. Flexibilidad en el pago

Aunque es verdad que esto dependerá de cada compañía, lo más habitual es que el pago por Internet sea más flexible.

·Por una parte, podrás hacer el pago a través de diferentes plataformas, y todas completamente seguras. Hasta quizá puedas hacer el pago en metálico si marcas la opción y tienes una oficina cerca.

·Por otro lado, también tendrás más facilidades para fraccionar el pago. Quizá lo puedas pagar mes a mes, cada 4 o 6 meses, al año, etc.

7. Es una opción muy interesante para introvertidos

Aquellas personas que no tengan don de gentes, o a las que simplemente no les apetezca relacionarse ese día, no tienen por qué hacerlo. Es una buena opción para evitar a un corredor que te intentará vender un seguro a toda costa.

Asimismo , tendrás todo el tiempo del mundo para tomar decisiones, sin que nadie te esté forzando para firmar algo que no quieres.

Ahora que ya conoces estas ventajas de contratar tu seguro de coche online, es el momento de empezar a mirar opciones.