Rammstein visitará el Cívitas Metropolitano el 23 de junio con su gira europea y con entradas nominativas

Archivado en:

Rammstein ha anunciado su tercera gira europea de estadios para 2023 que incluirá una parada en España, el viernes 23 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, con entradas nominativas a petición de la banda alemana.

Así, las entradas para este concierto se podrán adquirir a partir de las 10.00 horas del jueves 8 de septiembre, a través de 'doctormusic.com' y 'entradas.com'. El precio de las entradas será de 92 y 150 euros para las entradas de pista y 54, 66, 89, 99 y 129 euros para las entradas de asiento reservado en grada.

A petición expresa del artista, las entradas para este concierto serán nominativas y llevarán impreso el nombre y apellidos que se faciliten en el momento de realizar la compra. Para poder acceder al estadio tendrá que entrar la persona que aparece como titular de las entradas, con su DNI, junto con el resto de usuarios de las entradas compradas por él (máximo seis entradas).

Las entradas nominativas no permitirán el acceso al estadio si sus portadores no cumplen este requisito y está prohibida la reventa de las entradas. En consecuencia, las entradas adquiridas en Viagogo, StubHub u otras webs de reventa quedan anuladas sin reembolso y no dan derecho a asistir al concierto ni ningún otro derecho.