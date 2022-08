La eficacia de Griezmann

Madrid, 30 ago.- Puesta en duda su continuidad en algún tramo del verano, por los 40 millones de euros que debe pagar el Atlético de Madrid al Barcelona al final de esta temporada si juega al menos 45 minutos en el 50 por ciento de los partidos que esté disponible, Antoine Griezmann ha respondido con una eficacia indudable en este inicio de la Liga, con dos goles en los 82 minutos de juego repartidos en tres jornadas, todas como suplente.

Este lunes, en Mestalla, su primera intervención en el encuentro definió un partido comprometido, que circulaba entre la posesión del Valencia y las ráfagas ofensivas del Atlético, hasta que lo resolvió el '8' rojiblanco, con un tiro que tocó en Carlos Soler y que batió a un portero que parecía insuperable toda la noche: el local Giorgi Mamardashvili, que lo paró todo, menos el disparo desde fuera del área del atacante de 31 años.

"Griezmann está muy bien, está trabajando con mucha ilusión y nos pone muy contentos su presencia en el equipo", remarcó en 'Movistar', al término del 0-1, Diego Simeone, cuya confianza en el delantero francés es absoluta, más allá de que no lo haya puesto de titular en ninguna de las tres citas hasta ahora de la temporada (su serie más larga sin participar en el once con él como técnico y su racha de suplente más amplia desde 2009, igualada con algunos momentos de la pasada campaña).

"Siempre en mi pensamiento la calidad de minutos importa más que la cantidad de minutos, así que no me altera absolutamente nada el pensamiento que pueden tener todos (acerca de que su ausencia en el once actual esté vinculada a que el Atlético deberá pagar 40 millones de euros al Barcelona en concepto de traspaso si el atacante disputa el 50 por ciento o más de partidos disponible, con un requisito de al menos 45 minutos). Tener a Griezmann disponible es muy satisfactorio para mí", apuntó este domingo el preparador argentino, que siempre ha recalcado la transcendencia de tenerlo en el equipo, más aún cuando la inquietud a una posible salida de un futbolista de su talla estaba en el ambiente. "Ojalá siga con nosotros", proclamó hace dos semanas.

UN GOL CADA 41 MINUTOS EN ESTA LIGA... Y 98 GOLES PARA 102 PUNTOS DEL ATLÉTICO.

"Es un jugador de grandísima calidad y grandísima jerarquía", expresó Marcos Llorente sobre el delantero francés, cuyo promedio de minuto-gol en estas primeras tres jornadas sólo lo superan dos de los 46 restantes goleadores en este curso en LaLiga Santander: Alejandro Baena (Villarreal), con dos tantos en la primera cita al Valladolid y 68 minutos, y Gorka Guruzeta (Athletic), con dos dianas este lunes en Cádiz y 56 minutos.

El extremo del conjunto amarillo promedia un tanto cada 34 minutos, el delantero del bloque bilbaíno lo hace cada 28 y Griezmann presenta una media de un gol cada 41 minutos; los tres por encima en ese sentido de todos los goleadores de la campaña, incluidos Robert Lewandowski (un gol cada 67,5 minutos), Borja Iglesias (uno cada 58), Iago Aspas (uno cada 90) o Karim Benzema (uno cada 90), que son los cuatro más productivos hasta ahora, con cuatro aciertos los dos primeros y tres los dos últimos en tres jornadas.

Y con una cantidad de minutos superior a Griezmann, suplente en cada una de las tres primeras citas. En el Coliseum Alfonso Pérez contra el Getafe entró al terreno en el minuto 62 y anotó el 0-3 en el 75; en el Metropolitano frente al Villarreal fue empleado por Simeone a partir del 62; y este lunes en Mestalla irrumpió en el minuto 64 para marcar en el 66. Sus 98 goles en la Liga de rojiblanco han sido cruciales para 102 puntos.

De delantero, de extremo o de interior, la nueva posición a la que se integra en este curso. "He hablado muchísimo con él. Es un jugador muy completo, que conoce lo que queremos y que ya el año pasado ha jugado algunos espacios de partidos en esa función y que lo vemos adaptable, porque tiene visión de juego y nos permite jugar con un jugador más ofensivo en mitad de cancha hacia adelante", valoró Simeone al inicio de esta edición de la Liga.

A TRES GOLES DEL PODIO DE LA HISTORIA DEL ATLÉTICO

La eficacia goleadora de Griezmann también se traslada a la historia del Atlético. Sus 143 goles lo ponen ya a sólo tres, según las estadísticas oficiales del club rojiblanco, de alcanzar a Francisco Campos, mítico goleador del Atlético entre 1939 y 1948, campeón de las dos primeras Ligas del Atlético Aviación en 1939-40 y 1940-41 y el tercero con más tantos de la historia del club entre todas las competiciones, con 146.

Por delante permanecen aún Adrián Escudero (169) y Luis Aragonés (172), la leyenda y el mejor goleador de los 118 años de existencia de la entidad madrileña, inmóvil ahí desde su retirada en 1974, inalcanzable para todos los futbolistas que han pasado después por el equipo rojiblanco, por más que ahora se multipliquen los encuentros europeos respecto a entonces, aún con una ventaja de 29 goles sobre el internacional francés, que parece el único que puede alcanzarle a día de hoy, aunque la distancia todavía es considerable.

En cualquier caso, en su primera etapa en el club, Griezmann logró esa cifra de 29 goles o la superó en dos de sus cinco cursos, con los 32 tantos que marcó en los 54 choques que disputó en 2015-16, la última vez que el Atlético se presentó en la final de la Liga de Campeones, perdida en San Siro frente al Real Madrid, o con los 29 que sumó en 49 duelos en 2017-18, cuando el equipo fue campeón de la Liga Europa. En 2014-15 se quedó en 25; en 2016-17, en 26, y en 2018-19, antes de irse al Barcelona, en 21. En todas superó los veinte goles.

No fue así en su regreso: el pasado ejercicio, a su vuelta de Barcelona, firmó ocho tantos en 36 partidos, mermado por la lesión muscular y la posterior recaída que lo mantuvo diez partidos de baja entre el 12 de diciembre, cuando sufrió esa dolencia en el derbi ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y el 16 de febrero, el último encuentro que se quedó fuera por ese motivo, que fue el ruidoso batacazo en casa contra el Levante de la pasada temporada (0-1). Entre medias reapareció con un gol el 6 de enero ante el Majadahonda... Y recayó.

UN FUTURO PENDIENTE DE 40 MILLONES DE EUROS Y 18 PARTIDOS O MENOS

Su continuidad parece ya segura esta campaña, a tres días del cierre del mercado de fichajes. Más allá de ahí aparecen dudas, aunque, en condiciones normales, el '8' del Atlético debería cumplir los requisitos de jugar al menos 45 minutos en el 50 por ciento de los encuentros que esté o ha estado disponible en los dos años de cesión (el anterior y éste), si se tiene en cuenta su recorrido la anterior campaña, cuando jugó 45 minutos o más en 30 de 37, un 81 por ciento, o su etapa precedente, cuando fue titular indiscutible casi siempre, desde que superó los primeros meses de adaptación para marcar en total 133 goles en 257 duelos hasta 2019.

En el caso de que el equipo alcanzara el máximo de encuentros en esta temporada, 59 (los 38 de LaLiga Santander, más los ocho de la Copa del Rey hasta la final, más los trece de la Liga de Campeones hasta el encuentro definitivo), y en ellos estuviera disponible en todos, a Griezman le quedan 18 partidos de más de 45 minutos para activar su continuidad y la opción de compra de 40 millones de euros que deberá pagar el Atlético al Barcelona.

Iñaki Dufour