Coke studio llega al festival DCODE de Madrid

Archivado en:

El festival DCODE acogerá el lanzamiento global de la plataforma Coke Studio.

Esta propuesta cuenta con siete artistas internacionales, que son los encargados de presentar en todo el mundo al ritmo de ‘A Kind of Magic’ de la banda británica Queen la nueva plataforma global musical de Coca-Cola.

Ari Lennox; el cantautor británico Griff; la productora turca de electro-pop Ekin Beril; Mariah Angeliq, la estrella revelación del género urbano; el cantautor y productor nigeriano Tems; el rapero y productor canadiense-indio Tesher; y la colorida y multilingüe girlband de K-Pop TRI.BE son los responsables de versionar la mítica canción de la banda con el objetivo de reversionar este himno musical para la plataforma.

Estos artistas han colaborado a la hora de reinterpretar esta canción con el objetivo de conquistar a una nueva generación, tal y como en su día lo hizo Queen.

Coke Studio, plataforma musical creada en 2008, está ahora de celebración tras el éxito global del lanzamiento de “The Conductor”. Se trata del primer contenido nacido dentro de esta iniciativa con la que la marca rinde homenaje a la banda inglesa.

Compromiso con la música

Coke Studio es la apuesta de la marca de bebidas más famosa del mundo para hacer llegar al público su nueva filosofía, Real Magic, con la que pretenden hacernos ver que nuestras diferencias hacen del mundo un lugar más rico en el que vivir y que la ‘Real Magic’ ocurre cuando nos unimos a través de las experiencias compartidas, tanto digitalmente como en la vida real. Pratik Thakar, Director Senior de Estrategia Creativa Global y Contenido de The Coca-Cola Company, señala: "Coke Studio celebra la capacidad única de la música para unirnos y proporciona un punto de conexión para que los fans de todo el mundo se reúnan y disfruten de una nueva experiencia".

Coca-Cola muestra un año más su apoyo a la música, y más concretamente volverá a estar presente en DECODE que tendrá lugar el 17 de septiembre en Madrid.

En esta nueva atracción se transformará el skyline del festival con la escultura del Abrazo de Coca-Cola, un hinchable gigante que reinventa el logotipo de la marca y que servirá de meeting point del festival y como lugar de descanso. Está atendido por dos azafatas que facilitarán a los asistentes hacerse una foto de recuerdo Real Magic, en homenaje a Queen.

También destaca el recinto cerrado en forma de espiral en cuyas paredes –blancas al principio– se podrá crear un mural entre todos los asistentes, con los mensajes y dibujos que expresen su pasión por la música. Desde el núcleo de la espiral se podrán grabar videos 360° con efecto boomerang..

La propuesta artística del festival DCODE, que se celebra en el campus de la Universidad Complutense de Madrid, está formada por Crystal Fighters, The Kooks, Deluxe, Years and Years, The Hives, Viva Suecia, Xoel López, Fuel Fandango, Carlos Sadness, Shinova, Ginebras, Delaporte, Maxïmo Park, Sir Chloe, St Woods, Goa, Thomas Headon, The K’s, Abby Roberts y Molina Molina.

El festival DCODe es uno de los más veteranos de la capital con más de diez años en activo y por sus escenarios han pasado artistas de la talla de Imagine Dragons, The Killers, Sum 41 o Amaral entre otros.