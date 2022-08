El PP afea a la regidora de Getafe que "su negacionismo" no ayuda a solucionar "el problema de inseguridad"

Archivado en:

El Partido Popular de Getafe ha afeado a la alcaldesa Sara Hernández que "su negacionismo" no ayuda a solucionar "el grave problema de la inseguridad" en el municipio, tras aumentar los delitos un 14% en el primer semestre del año, según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior.

En este sentido, el concejal del PP y candidato a la Alcaldía, Antonio José Mesa, ha manifestado que Getafe "lidera los rankings negativos, como el de la inseguridad".

"La alcaldesa no quiere enterarse y su negacionismo no ayuda a solucionar este grave problema, pero esto tiene que cambiar pues no solo quiero un Getafe seguro, quiero que seamos la ciudad más segura del sur", ha subrayado.

Mesa también ha afirmado que la alcaldesa "seguirá sin tomar medidas, diciendo que Getafe es seguro y que todo va bien", después de que el pasado 24 de agosto se produjera el robo de un vehículo en Getafe que acabó empotrado en el intercambiador de la Plaza Elíptica.

"No me cansaré de denunciar públicamente cada caso de inseguridad hasta que se pongan todos los medios", ha apuntado el concejal del PP y candidato a la Alcaldía.

Sin embargo, la alcaldesa manifestó el pasado 24 de junio durante la celebración del patrón de la Policía Local que Getafe es "una ciudad segura" que "presenta cada año mejores índices de seguridad con una reducción constante de los indicadores sobre delitos, especialmente los más graves".