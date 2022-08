Mestalla prueba a Gattuso y Simeone

Valencia/Madrid, 28 ago.- Entre las expectativas que despierta la nueva temporada, con la inquietud de haber sumado sólo tres de los seis puntos en juego y aún sin cerrar sus plantillas, el Valencia y el Atlético de Madrid se miden este lunes en Mestalla, escenario del enésimo examen bajo presión para Diego Simeone y Gennaro Gattuso, que pondrán a prueba sus proyectos en un duelo de alta intensidad y aspecto vibrante.

Mientras el Valencia espera la llegada de Bryan Gil como cedido y, sobre todo, de concretar el fichaje del delantero uruguayo Edinson Cavani, así como de las posibles salidas de Maxi Gómez y Marcos Andre, aunque se espera a uno de los dos en el once inicial de este lunes, el Atlético aguarda la incorporación de Sergio Reguilón, a préstamo desde el Tottenham, para suplir la salida de Renan Lodi al Nottingham Forest en la cuenta atrás ya para el cierre del mercado, el próximo jueves, sin intuir más movimientos.

No ha perdido el Atlético en ninguna de sus últimas siete visitas a Mestalla, aunque, a la vez, sólo ganó en una de las cinco más recientes; la más cercana aquel 3-3 que concedió a última hora en noviembre, con dos goles a última hora de su adversario, entre los minutos 92 y 96, que privaron al conjunto rojiblanco de tres puntos tan fundamentales como lo son ahora para el equipo de Simeone, más aún después de la derrota con el Villarreal.

El 0-2 del pasado domingo en el Metropolitano presiona al Atlético más de lo que está de por sí siempre. No hay margen para el descuido, casi ni para el error, cuando se aspira a lo máximo, tal y como hace el bloque madrileño; a seis puntos de la cumbre de la clasificación con el encuentro menos en Mestalla, donde acude entre los contrastes de sus tres victorias sólo en sus seis últimas salidas o los siete triunfos en sus diez visitas más recientes, de las que sostuvo su meta imbatida en cinco. En 2022, ganó fuera ocho de catorce duelos.

El once presentará cuatro nombres nuevos respecto al pasado domingo. Sin Stefan Savic, con una lesión muscular, ni Nahuel Molina, que culminó su aciago partido contra el Villarreal con una expulsión imprudente y dos encuentros de sanción, Simeone moverá tres de las cinco posiciones de su defensa: Marcos Llorente retrocederá al carril derecho que parecía cuestión del pasado; José María Giménez entrará en el once por Savic y Saúl Ñíguez recuperará la titularidad en detrimento de Yannick Carrasco, que será suplente.

Las otras dos variaciones son en el centro del campo. El vacío en el interior derecho que abre la reubicación de Llorente lo cubrirá Simeone con la entrada de Rodrigo de Paul, titular por primera vez en esta campaña en su regreso a Mestalla y del que se espera mucho más de lo que ofreció la pasada temporada, y la exigencia que percibe en el medio del terreno contra el Valencia la afrontará el técnico con la inclusión de Geoffrey Kondogbia, un futbolista de más contención, recorrido e intensidad que Thomas Lemar, cuyas cualidades son más ofensivas.

En el once se mantienen como indiscutibles Jan Oblak, en la portería; Axel Witsel, cada vez más consolidado en el centro de la defensa; Reinildo Mandava, un portento defensivo (este domingo no participó en los partidos en espacios reducidos, pero formará parte del once de este lunes, con Mario Hermoso como alternativa); y Joao Félix y Álvaro Morata, la delantera tipo actual para Simeone, que prescindirá por tercer choque consecutivo en el equipo titular de Antoine Griezmann, Matheus Cunha o Ángel Correa.

En el Valencia, ya dispone Gennaro Gattuso para este encuentro de los dos últimos refuerzos que ya han sido inscritos: el defensa central turco Cenk Ozkacar y el centrocampista portugués Andre Almeida.

Asimismo , también recupera al central Eray Cömert, sancionado la pasada jornada, mientras que tiene las bajas del sancionado Jose Luis Gayà y del lesionado Hugo Duro, por cuyo puesto en el once inicial competirán Maxi Gómez y Marcos Andre.

Es baja también para este encuentro por molestias físicas Jesús Vázquez, quien ha suplido a Gayà en este arranque del campeonato, por lo que será sustituido en el carril izquierdo por Toni Lato. Y es duda hasta última hora el central Gabriel Paulista, con molestias.

Tras la derrota de la pasada jornada en San Mamés, el Valencia buscará un nuevo triunfo en su feudo, para lo que deberá mejorar sus prestaciones ofensivas, ya que tan solo ha marcado un gol en los dos primeros partidos. Y de penalti.

El extremo brasileño Samuel Lino, cedido precisamente por el Atlético, que lo incorporó este mismo verano desde el Gil Vicente, podrá jugar este encuentro, ya que no hay ninguna cláusula en su contrato que lo impida. "En la posición donde le está poniendo Gattuso está dando buenas señales de compromiso y buena dinámica ofensiva", valoró Simeone, con el que hizo buena parte de la pretemporada.

- Alineaciones probables:

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Gabriel Paulista o Cömert, Diakhaby, Lato; Guillamón, Carlos Soler, Musah; Samu Castillejo, Lino, Marcos Andre.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Witsel, Reinildo, Saúl; De Paul, Kondogbia, Koke; Joao Félix, Morata.

Árbitro: Cuadra Fernández (C. Balear).

Estadio: Mestalla.

Hora: 22.00 (20 GMT).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puestos: Valencia (14º, 3 puntos); Atlético de Madrid (12º, 3 puntos).

La clave: La mejora de la prestaciones ofensivas del Valencia y el ajuste de la presión del Atlético.

El dato: El Valencia lleva ocho años sin ganar (15 partidos oficiales) al Atlético de Madrid, desde el 3-1 en Mestalla en octubre de 2014.

La frase: Gattuso: "El Atlético tiene una mentalidad increíble como su entrenador".

El entorno: Mestalla respondió en la primera jornada y se espera una gran entrada para el encuentro.