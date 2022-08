Simeone: "Juanfran y Filipe pasaron por el Madrid y son historia del club"

Majadahonda (Madrid), 28 ago.- "Juanfran en su momento había pasado por el Real Madrid, Filipe Luis también y son historia del club", expresó este domingo Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que ya aguarda a Sergio Reguilón, que será el recambio de Renan Lodi en la plantilla del conjunto rojiblanco si todo sigue su curso, y que remarcó la importancia de contar en su equipo con Antoine Griezmann, algo "muy satisfactorio" para él.

También citó otros ejemplos de futbolistas que jugaron en el Real Madrid, como ocurre en el caso de Reguilón, desde benjamines en la cantera del club blanco procedente del Club de fútbol Collado Villalba (luego ha jugado también en el Sevilla y su conjunto actual, el Tottenham, como profesional).

"Hoy Álvaro (Morata) lo está haciendo extraordinariamente bien, Mario (Hermoso) ha dado muchísimo al equipo campeón, Llorente la destrozó toda la temporada del año del campeonato... Y los miro como jugadores de fútbol, principalmente", valoró el técnico.

En ningún momento, en cualquier caso, citó el nombre del lateral izquierdo, que llegará cedido procedente del Tottenham. "El club está trabajando en alguna llegada también para compensar la salida de Lodi. Esperemos a ver qué sucede en estos cuatro días divertidos para ustedes que tendrán de acá al final del cierre del libro de pases", explicó Simeone.

A la espera de Reguilón y ya sin Renan Lodi, que se va a préstamo con opción de compra al Nottingham Forest, el entrenador argentino admitió la inquietud que genera siempre el tramo final del mercado de fichajes en él y en "muchos equipos que conviven con esta necesidad económica de todos los clubes", al tiempo que destacó la importancia de Griezmann, más allá de que haya sido suplente los dos primeros duelos y vaya a serlo en el tercero, este lunes frente al Valencia en el estadio de Mestalla.

"Siempre en mi pensamiento la calidad de minutos importa más que la cantidad de minutos, así que no me altera absolutamente nada el pensamiento que pueden tener todos (acerca de que no juega de titular en la actualidad debido a que el Atlético deberá pagar 40 millones de euros al Barcelona en concepto de traspaso si el atacante disputa el 50 por ciento o más de partidos disponible, con un requisito de al menos 45 minutos). Tener a Griezmann disponible es muy satisfactorio para mí", remarcó el preparador, que piensa "en positivo" respecto a las lesiones y en que la dolencia de Savic sólo "haya sido un episodio".

También habló del actual Atlético en su conjunto, sin términos medios muchas veces en las sensaciones entre la victoria y la derrota y con el clima enrarecido del pasado domingo en el Metropolitano con el 0-2 sufrido ante el Villarreal, incluso con el enfrentamiento de Mario Hermoso con unos ultras rojiblancos que lo habían insultado al término del choque o el debate que se abre entre sectores de seguidores cuando se ficha a un jugador o se va otro.

"He llegado a un equipo pasional y cuando un equipo es pasional como es el Atlético de Madrid pueden suceder siempre este tipo de cosas, porque somos un club y un equipo pasional. Estas situaciones aparecen a partir de la pasión que despierta un partido perdido, la pasión de que se vaya uno, venga otro... El club es así de toda la vida. Y eso no va a cambiar, repasó el técnico.

Este lunes aguarda el Valencia de Gennaro Gattuso. "En principio, por las imágenes de los partidos que he visto, es un equipo muy reflejado en su entrenador, con un ritmo de juego muy alto, una intensidad muy buena, una presión casi hombre a hombre en muchos pasajes de los partidos que levanta mucho la velocidad del juego y con futbolistas que tienen calidad. Tienen a Lino y gente ofensivamente que puede hacer daño y que han llegado nuevos, vienen con mucha ilusión y se ve un equipo con buena energía", analizó.

Entre esos fichajes está Samuel Lino, contratado por el Atlético y cedido este verano al Valencia, con el que este lunes será su adversario. Durante la pretemporada, el extremo dejó a Simeone sensaciones "muy buenas". "Muy buen uno contra uno, trabajo colectivo, para el trabajo defensivo también correcto. En la posición donde le está poniendo Gattuso está dando buenas señales de compromiso y buena dinámica ofensiva", resaltó.