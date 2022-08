Pozuelo comienza los cultos en honor a Nuestra Señora de la Consolación Coronada

Archivado en:

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, desde el 25 de agosto y hasta el 2 de septiembre se desarrollan a diario actos litúrgicos en la parroquia Asunción de Nuestra Señora, donde es venerada la imagen. La parroquia está abierta para acoger a las 19.30 horas el rezo del Santo Rosario y a continuación, la novena, que cada día se llevará a cabo por un grupo especial: por los enfermos, las familias, los jóvenes, los niños o por la paz, entre otros.

Tras la finalización de este acto, se llevará a cabo, sobre las 20 horas, la Santa Misa. E igual que en ediciones anteriores, el martes 30, después de la misa, se celebrará la procesión de niños y jóvenes con la imagen visitadora de enfermos. El recorrido será por la Plaza de Don José Manuel Carranza, c/ Iglesia, Plaza de Padre Vallet, c/ Luis Béjar. Plaza de Juan Granizo Castillo y finalizará en el templo parroquial.

Otro de los momentos más destacados de la programación tendrá lugar el día de la festividad, domingo 4 de septiembre, con la Misa mayor (12 horas) y, a continuación, la ofrenda floral por parte de las peñas, asociaciones y vecinos. A partir de las 20.30 horas se celebrará la solemne procesión, cuyo recorrido discurrirá por las principales calles del centro: c/ de la Iglesia, c/ Luis Béjar-Plaza del Padre Vallet, c/ Costanilla del Olivar, c/ Hospital, c/ Fuentecilla, Plaza de la Coronación, c/ Demetrio de la Guerra-Plaza de Miguel Ángel Blanco, c/ Luis Béjar y vuelta a la c/ De la Iglesia.