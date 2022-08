Todo sobre el injerto capilar: las mil y una preguntas antes de operarse

Archivado en:

Según las estadísticas mundiales, la calvicie se presenta más en los hombres que en las mujeres, pero esto no quiere decir que las mujeres no la padezcan.

En todo caso, a partir de los 25 años uno de cada cuatro hombres comienza a sufrir de calvicie, mientras que en los mayores de 50 años la mitad de los hombres sufren de calvicie y en la vejez hasta un 98% de los mismos padecen alopecia.

Esto hace que se busquen soluciones para evitar el problema de la calvicie surgiendo el injerto capilar como una solución tanto para hombres como para mujeres. De esta forma, se pueden evitar las consecuencias psicológicas que pueda traer, las inseguridades, o incluso la depresión que puede generar la calvicie.

Por este motivo, hoy vamos a conocer todo lo que deberías saber antes de realizarte un injerto capilar.

¿Qué es el injerto capilar?

El injerto capilar también se conoce como trasplante folicular, y es una técnica estética que permitirá repoblar con pelo las zonas donde se presente alopecia. Para este tipo de tratamiento se utiliza el pelo del mismo paciente, lo que permite que el resultado sea mucho más natural, y es una técnica que se ejecuta con anestesia local.

Dentro de sus principales ventajas está que al paciente ser su propio donante y así evitar al 100% un posible rechazo. Por lo tanto, el pelo injertado se podrá quedar de forma permanente, y durará mucho tiempo, por lo que estos tratamientos pueden llegar a ser efectivos incluso por un tiempo de 25 años o incluso más.

¿Cuándo no se puede hacer un injerto capilar?

En las propias clínicas realizan un estudio personalizado a cada paciente para saber si su cabeza tiene la suficiente calidad de pelo donante para realizar un injerto capilar. Casi todas las alopecias son androgénicas y las clasifican según la escala Hamilton-Norwood, y normalmente se puede hacer el injerto.

De todas formas, si eres calvo total y te quedan poca línea de pelo en la parte de la parte de atrás de la cabeza, poco se puede hacer, es decir, si no hay pelo donante, no se puede hacer casi nada.

Por otro lado, el injerto capilar es un tratamiento que al no ser invasivo no tiene demasiadas contraindicaciones, haciendo que sea una muy buena opción. Sin embargo, en el caso de que tengamos alguna enfermedad autoinmune, no se recomienda hacer este tipo de tratamiento.

Uno de los ejemplos de calvicie que es imposible trasplantar es la de la alopeciai areata, (lo que tiene la mujer de Will Smith y por lo que le dio la galleta a Chris Rock por su chiste sobre ella). Esto se debe a que existe el riesgo de que una vez el pelo esté implantado este puede volver a caerse. El motivo es porque en las enfermedades autoinmunes el sistema inmunitario atacará a las propias células del cuerpo, motivo por el cual, es muy probable que tu cuerpo ataque a los folículos injertados y por lo tanto el cabello terminará por caerse por la muerte de los mismos.

¿Cuál es la mejor clínica de injerto capilar en España?

Hay muchas clínicas que tienen sus pros y sus contras y elegir una como la mejor no es el objetivo de este artículo. De todas formas, puedes consultar el artículo sobre injerto capilar de Madrid de Logicalia que ofrece unas recomendaciones sobre varias clínicas que muchos dicen que son las mejores.

¿Qué tipos de técnicas de trasplante de pelo hay y cuál es la mejor?

Para realizar este tipo de tratamientos es imprescindible rasurar la zona donante el mismo día de la intervención. Normalmente se rasurará toda la cabeza para que se tenga un aspecto mucho más estético. Nos encontramos básicamente con dos técnicas que se utilizan en este tipo de tratamientos, las cuales serán:

Técnica FUE

La técnica FUE es la abreviatura de Folicular Extraction Unit, y en la actualidad es la técnica más famosa y la más utilizada en la mayoría de centros de injerto folicular. Esta técnica permite tratar de una forma muy efectiva las alopecias y casos de calvicie en hombres y mujeres.

Es un método que es mínimamente invasivo de injerto capilar, que se basa en la extracción e implante de folículos uno a uno. Los resultados que ofrece esta técnica son sobresalientes, y permiten conseguir un acabado muy natural en el cuero cabelludo.

Técnica FUE con robot

Si la técnica Fue es la mejor para un injerto, la utilización de robot para la extracción individual de folículos de la zona donante de la cabeza del paciente es una de las técnicas más tecnológicas y avanzadas que podemos encontrar. El tratamiento es la misma que la que usa un cirujano cuando realiza la técnica FUE pero con un robot se elimina el factor humano y los posibles errores que puedan derivarse del propio pulso del propio médico y otras variables.

Esta técnica aumenta la vida útil de un folículo al ser trasplantado y es menos agresiva en la zona que se usa como donante

Técnica TIRA o FUT (en desuso prácticamente)

Esta es una técnica que es más convencional, aunque en la actualidad ha sido reemplazada ampliamente por la FUE. Sin embargo, esta técnica consiste en extraer una banda de pelo, que normalmente se hace de la zona lateral o posterior de la cabeza como zona donante.

Después de hacer este proceso, se separarán las unidades foliculares en microinjertos que se irán implantando en la zona receptora. Esta técnica tiene una tasa de éxito que es bastante elevada, y es muy recomendada cuando existe una alopecia avanzada, consiguiendo así unos resultados bastante buenos.

Ambos tipos de tratamientos son bastante efectivos, pero cada vez más nos encontramos con la técnica FUE, que es la más utilizada, en especial porque es menos invasiva y ofrece unos injertos de buena calidad.

Clonación de folículos y trasplante con FUE (un posible futuro)

Esto no es una técnica que podamos disfrutar por ahora pero vale mencionarlo porque puede ser uno de los tratamientos más prometedores del futuro, quizás cercano. Lo que se haría en este caso sería extraer unas muestras de los pelos más resistentes y de mejor calidad que hubiera en la cabeza del paciente y clonarlo tantas veces como se quiera para luego realizar el injerto de cabello con la técnica FUE.

Esto nos libraría completamente de quitar pelos de otras zonas de la cabeza y se podrían mejorar los pelos clonados para que agarren más y mejor.

Hay muchas clínicas investigando esta área y sin duda puede ser una gran revolución, aunque no es la única técnica que se está estudiando.

¿A partir de qué edad puedo hacerme un injerto capilar?

La calvicie no es un problema que se presente únicamente en personas que tengan una edad avanzada como comúnmente se piensa. Cada vez, vemos más casos de personas jóvenes que padecen este problema, por lo que es un tratamiento muy usado para combatir la calvicie o para tener una cabellera más poblada.

La edad mínima para hacerse este tipo de tratamientos que se recomienda es de 18 años aproximadamente. Sin embargo, esto dependerá de cada caso en particular y del grado de calvicie que se tenga. Por este motivo, siempre será mejor consultar con especialistas para saber cuándo es el mejor momento para hacer el tratamiento.

¿Cuándo empiezan a verse los resultados tras un injerto capilar?

El tratamiento del injerto capilar no funcionará de inmediato, puesto que tendremos que esperar a que los folículos se adapten a la nueva zona donde se encuentran. La recuperación puede tardar unas semanas, mientras que termina todo el proceso de cicatrización. Es común observar los resultados de la siguiente forma:

- 3 meses: en este período ya comenzarán a salir los primeros pelos lo que indicará que el injerto ha sido totalmente exitoso.

- 6 meses: después de transcurridos los 6 meses un 50% del pelo habrá salido, por lo que ya se pueden comenzar a ver los efectos positivos.

- 12 meses: en este período ya tendremos el 100% del pelo injertado en la parte frontal de nuestra cabeza.

- 18 meses: los pelos de la coronilla tardarán un poco más en salir por completo, por lo que tendremos que esperar 18 meses para tener un 100% de los pelos de la coronilla.

Como puedes ver, el tratamiento no es inmediato, y para ver el efecto total del tratamiento tendremos que esperar por lo menos un año. Cada caso es único, por lo que en algunos casos puede que se observen los efectos en menos tiempo, pero por norma general tendremos que esperar los períodos de tiempo que acabamos de mencionar.

¿Hay que tomar algún medicamento después de un injerto capilar?

A pesar de que este procedimiento no es invasivo, existe el riesgo de que se produzca inflamación e incluso alguna infección en los folículos injertados. Por ello, normalmente tendremos que tomar antibióticos y antiinflamatorios durante un período de 3 días después de realizado el injerto capilar, con la finalidad de que no se vayan a producir infecciones.

También, en los casos en los que se tiene una alopecia activa, podría ser necesario hacer un tratamiento que ayude a controlarla. Esto traerá como consecuencia que se tenga una mayor eficacia en el tratamiento, y evitaremos cualquier tipo de inconvenientes que puedan surgir.

¿Cómo saber si un injerto capilar ha agarrado?

Una de las grandes preocupaciones cuando nos hacemos un injerto capilar es saber si este ha sido exitoso. Para saber si lo ha sido, tendremos que observar la cantidad de folículos pilosos que han sobrevivido a todo el proceso.

Se considera que el injerto capilar ha sido exitoso si tenemos una tasa de supervivencia de los folículos que sea alta. Esto quiere decir que, si sobreviven alrededor del 95% de los folículos que se han injertado. Si la tasa de supervivencia es muy baja, es probable que tengamos que repetir el tratamiento, y buscar la causa por la que no ha sido exitoso.

¿Hay que raparse el pelo para injerto capilar?

Cuando vamos a hacernos el tratamiento, tendremos que saber que la zona de los folículos donadores debe ser rapada. Sin embargo, no siempre es necesario raparse toda la cabeza, sino únicamente se rapará una pequeña zona, en especial en los casos en los que el paciente lleva el pelo un poco largo.

Para pacientes que tienen el pelo entre 4 o 5 centímetros, no será necesario hacer un rapado de toda la cabeza. En estos casos se pueden hacer unas ventanas de extracción, con lo cual no se notará que te has realizado el injerto capilar.



¿Cómo queda la zona donante tras un injerto capilar?

Cuando se aplica la técnica FUE, normalmente se hace la extracción de folículos de una forma bien distribuida. Así, no se generará una zona de calvicie en la zona de extracción, quedando como si no hubiera sucedido nada.

Para la extracción se utilizará un punch, que es un bisturí cilíndrico que es muy fino, con un grosor de tan solo 0,75 a 0,8 mm. De esta forma, no se notará nada en absoluto cuando se hace la extracción de los folículos para un injerto capilar.

¿Cuándo se caen las costras injerto capilar?

Debido al proceso de cicatrización normal de la piel se generarán costras durante los primeros días cuando se realiza el injerto capilar. Normalmente estas costras se caerán en un período de 7 a 10 días, y tendrás tu cuero cabelludo como nuevo.

La formación de las costras es completamente normal, y no afectará en absoluto a los injertos capilares, siendo una parte normal del proceso de recuperación.

¿Cómo lavar la cabeza después de un injerto capilar?

Lo primero que debemos considerar es que el lavado de nuestra cabeza después de un injerto capilar debe ser muy suave. De esta forma, se evitará hacer demasiada fuerza a los folículos, y que se lleguen a producir inconvenientes a la hora de hacer el injerto capilar.

Para ello, la mayoría de las clínicas ofrecen un champú especial para que puedas lavártelo, lo que permitirá que se tenga un proceso de cicatrización mucho más rápido. Debemos tener en cuenta que, no es recomendable lavar nuestro cuero cabelludo hasta que hayan pasado mínimo 48 horas desde el trasplante. Asimismo , debemos tener unos cuidados específicos en nuestra propia casa, lo que permitirá tener una recuperación más rápida.

¿Cuándo me puedo cortar el pelo después de un injerto capilar?

Esta es una pregunta que es bastante común, en especial porque siempre queremos cuidar nuestra imagen. El período que debemos esperar después de un injerto capilar para hacernos un corte de cabello debe ser de mínimo 20 días.

Una vez transcurridos los 20 días, podremos hacernos un corte de cabello, pero debemos tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Se debe hacer el corte con la mayor suavidad posible con la finalidad de que no se vaya a producir daño en los folículos que fueron injertados.

¿Cómo dormir después de un injerto capilar?

A la hora de dormir, es imprescindible que evitemos apoyar la zona en donde se realizó el injerto en la almohada. Por este motivo, lo más recomendable es dormir boca arriba con una almohada de viaje, la cual ofrezca una mayor estabilidad tanto al cuello como a la cabeza.

De esta forma, se evitará el roce que se puede tener en la zona implantada, para evitar lastimar los folículos. Esto se debe hacer de esta forma durante los primeros 3 a 4 días del tratamiento, con la finalidad de evitar cualquier tipo de inconvenientes.

¿Cuándo puedo hacer deporte después de un injerto capilar?

Una vez que nos realizamos un injerto capilar no podremos hacer deporte de una forma inmediata. Esto debido a que la transpiración puede hacer que los folículos no se fijen correctamente en la zona donde se injertaron.

Por este motivo, si nos hacemos un injerto capilar, tendremos que esperar un período de 15 días como mínimo para retomar nuestras actividades deportivas. De lo contrario, podríamos afectar negativamente nuestro injerto capilar.

Y salir a correr ¿Cuándo podría hacerlo?

Pasados los 15 días que antes hemos comentado, tendríamos que ir haciendo una progresión de días y tiempo. Lo ideal sería salir a correr una o dos veces a la semana el primer mes unos 15 ó 20 minutos y a partir de ahí aumentar muy poco a poco los días y la cantidad total de minutos por sesión. Las cosas con cabeza, sobre todo ahora que vas a tener una nueva.

¿Cuándo me puedo poner gorra después de un injerto capilar?

Lo ideal es que cuando nos hacemos un injerto capilar no utilicemos ningún tipo de gorras en nuestra cabeza para que la fijación de los folículos sea mucho mejor. Sin embargo, si te gusta utilizar gorra o cualquier tipo de sombrero, debemos esperar por lo menos 1 semana desde el injerto.

Adicionalmente, tendremos que tener mucho cuidado a la hora de poner y quitar la gorra, para evitar un roce muy fuerte en la zona injertada. Si se producen roces fuertes, esto podría afectar negativamente a los folículos, por lo que siempre que vayamos a usar gorra tendremos que hacerlo con la máxima precaución posible.

¿Cuándo puedo beber alcohol después de un injerto capilar?

El consumo de alcohol está completamente prohibido durante los primeros días del injerto capilar, por lo que tendremos que esperar un tiempo prudencial. Lo ideal es no consumir bebidas alcohólicas durante un período de 1 semana.

Esto nos ayudará a que la fijación de los injertos capilares se realice sin ningún tipo de inconveniente, y que se fijen bien.

¿Cuándo se puede tomar el sol tras injerto capilar?

Los injertos capilares son muy sensibles a la luz solar, por lo que tendremos que evitar la exposición solar directa. Esto será por lo menos durante el primer mes que no podremos tomar el sol porque esto podría afectar negativamente a los injertos capilares.

Por este motivo, es recomendable que si vas a salir a la calle o vas a hacer cualquier tipo de actividad al aire libre utilices siempre un buen parasol. Si se quema la piel donde se ha injertado el folículo, este podría terminar por morir y no se tendrá ningún tipo de inconvenientes.

¿Cuándo puedo tener relaciones sexuales después de un injerto capilar?

El tiempo mínimo que se debe esperar para tener relaciones sexuales después de realizar un injerto capilar será de una semana. Esto se debe a que se puede producir sudor en el cuero cabelludo que afectará negativamente a los folículos que se han injertado.

Por otra parte, también podrían producirse roces en la zona donde se realizó el injerto capilar, por lo que podrías dañar los folículos. Es por este motivo que, siempre se debe esperar un período mínimo de 1 semana con la finalidad de que el injerto capilar se fije adecuadamente.

Si sigues todas estas recomendaciones, tu injerto capilar será todo un éxito, y volverás a tener una cabellera abundante, recuperando así la gran mayoría del cabello perdido debido a la calvicie.