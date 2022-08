Ya se puede adquirir el nuevo abono gratuito

Archivado en:

El nuevo abono gratuito para usuarios de Renfe y los títulos multiviaje de alta velocidad con un 50% de descuento, aprobados en el marco del decreto anticrisis para combatir las consecuencias de la guerra en Ucrania y los altos precios de la energía, podrán adquirirse a partir de este miércoles, 24 de agosto.

Desde el pasado 8 de agosto, los usuarios pueden registrarse en la página web y en las aplicaciones de Renfe y Renfe Cercanías para preparar los trámites necesarios de cara a la adquisición de los abonos desde de la próxima semana. Los usuarios que utilicen normalmente las herramientas de Renfe ya tendrán este paso hecho, puesto que se trata de registrar los datos.

Los viajeros recurrentes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional que adquieran el nuevo abono gratuito podrán viajar en estos trenes desde el 1 de septiembre y hasta final de año. En el caso de los nuevos bonos de alta velocidad y los abonos Avant, el periodo de uso es un mes más, hasta el 31 de enero de 2023, y también se podrán comprar entre hoy y el 31 de diciembre de 2022.

El Gobierno calcula que el ahorro vinculado a la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia, así como a lo descuentos del 50% en los Avant y en algunos AVE, alcanzará los 1.000 euros por familia entre los próximos meses de septiembre y diciembre.

Para la compra del abono, será necesario depositar una fianza. En el caso de los Cercanías y Rodalies, la fianza a pagar a la hora de adquirir el abono será de 10 euros, preferiblemente por medio de tarjeta bancaria, para que el reembolso se devuelva automáticamente a esa tarjeta, siempre y cuando el usuario haya realizado un mínimo de 16 viajes.

En caso de no cumplir con el número mínimo de viajes estipulado, la fianza se considerará una indemnización y no será devuelta al usuario. En el supuesto de que la fianza se depositara en metálico, la devolución de la fianza deberá solicitarse en las taquillas, oficinas de atención al cliente o en cualquier otro servicio postventa habilitado al efecto por Renfe.

Para la emisión del abono, se grabará el DNI del usuario y/o teléfono móvil. Al importe de la fianza podrá aplicarse descuento de familia numerosa en caso de cumplir esta condición.

Durante el periodo de comercialización del nuevo abono recurrente, se suspenderá la venta del resto de los abonos habituales, si bien aquellos que hayan sido comprados con anterioridad mantendrán la vigencia con la que han sido adquiridos y podrán utilizarse.

La adquisición del abono se realizará por cada núcleo de Cercanías y será válido para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino. Todos los clientes podrán obtener este abono en las taquillas, máquinas autoventa y mediante la app de Renfe Cercanías, excepto en los núcleos de ancho métrico y de ancho convencional de Asturias y Santander, donde sólo lo podrán adquirir físicamente.

La app generará un código QR que descargará en el móvil y que se podrá utilizar para cruzar directamente los tornos en los núcleos de Cercanías de Madrid, Málaga, Murcia/Alicante, Valencia y Zaragoza. Asimismo, generará un código de siete dígitos con el que se podrá obtener el abono en soporte físico o bien cargarlo en el que ya disponga el cliente en las taquillas o las máquinas autoventa de los núcleos de Cádiz, San Sebastián, Bilbao, Sevilla y Barcelona. En cualquier caso, en las estaciones de estos núcleos Renfe dispondrá de personal de apoyo.

MEDIA DISTANCIA

En el caso de la Media Distancia Convencional, la fianza será, en términos generales, de 20 euros y si se hace un mínimo de 16 viajes, la fianza se devolverá.

Los usuarios podrán obtener su abono gratuito en las máquinas autoventa y taquillas de las estaciones y formalizar su viaje en máquinas autoventa, taquillas, web y aplicación de Renfe.

Durante los cuatro meses que estarán vigentes los nuevos abonos recurrentes, se suspenderá la venta de los abonos habituales, que mantendrán la vigencia con la que han sido comprados. Los viajeros podrán solicitar la devolución de la parte proporcional.

El abono gratuito para Media Distancia también tendrá validez desde el 1 de septiembre (o la fecha de compra si es posterior) hasta el 31 de diciembre de este año, requiriéndose un abono distinto por cada trayecto origen/destino. Será válido para viajes ilimitados entre el origen y destino solicitado por el cliente, en ambos sentidos.

En lo que se refiere a la fianza, en la línea de Media Distancia Villarrubia-Córdoba-Rabanales-Alcolea se aplicará la estipulada para los títulos de Cercanías (10 euros). La fianza también será de 10 euros entre cualquiera de las estaciones que configuran los núcleos de Rodalies de Lleida, Tarragona y Girona.

ABONOS AVANT

En el caso de los nuevos bonos de alta velocidad y los abonos Avant, el periodo de uso abarcará desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023.

Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) contarán con un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que se aplicará a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) que se vendan entre hoy y el 31 de diciembre de 2022 para ser utilizados desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de enero de 2023.

Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa de Renfe. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

Para el abono Avant Tarjeta Plus (30-50) se establecen tres meses de validez y 60 días para su uso desde la fecha de viaje de la primera formalización. Para el Avant Tarjeta Plus 10 Normal y Estudiante se fijan 30 días para la primera formalización y 20 días para su uso desde la fecha de viaje de dicha formalización. Para el Avant Tarjeta Plus 10-45, el periodo de validez y utilización será de 45 días desde la fecha de compra, incluida ésta.

NUEVOS ABONOS MULTIVIAJE DE ALTA VELOCIDAD

Renfe Viajeros comercializará además un nuevo abono recurrente en determinadas rutas, que será nominativo y corresponderá a un origen/destino en trayectos en los que el menor tiempo de viaje sea inferior a 100 minutos, no sea un trayecto declarado obligación de servicio público-Avant y no se encuentre en líneas con acuerdos marco de capacidad firmados.

Podrá ser adquirido entre este miércoles y el 31 de diciembre de 2022 para ser utilizado entre el 1 de septiembre de 2022 y 1 de enero de 2023; será válido para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado, y su periodo de utilización será de 30 días para la primera formalización y 20 días para su uso desde la fecha de viaje de dicha formalización.

Este abono se comercializará con un 50% de descuento sobre la tarifa de la Tarjeta Plus 10 Normal Avant para el origen/destino seleccionado y categoría estándar. Al cliente se le presentará el precio del bono Avant con el 50% del descuento ya aplicado, pudiendo efectuarse descuento por familia numerosa.

Estos abonos se podrán adquirir en las taquillas y máquinas autoventa de las estaciones, en la web de Renfe y en agencias.

Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, León-Palencia, Burgos-Madrid, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia, Medina del Campo-Zamora son las relaciones para las que se podrá comprar este nuevo billete.