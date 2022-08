S.S. de los Reyes.- Ayuntamiento pone en marcha los programas 'Sanse Concilia' y los planes para días no lectivos

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes pondrá en marcha este próximo curso los programas 'Sanse Concilia' con 'Los Primeros del Cole', 'las Tardes del Cole' y el programa de 'Ocupación del Tiempo Libre en Días No Lectivos', programas impulsados por la Delegación de Educación, con el objetivo de facilitar la compatibilidad del curso escolar con la vida personal, laboral y familiar.

El concejal delegado de Infancia, Juventud y Educación, Andrés García-Caro (PSOE), señala que con estos programas "el Ayuntamiento de Sanse ofrece sus recursos económicos y humanos para contribuir sustantivamente a ofrecer numerosas oportunidades de conciliación para las familias del municipio".

Con ellos, defiende, se "incide claramente en el bienestar de estas familias, en la calidad de vida y también en un refuerzo social y educativo para sus hijos e hijas".

El concejal delegado ha subrayado asimismo que el Ayuntamiento sigue "mejorando en el proceso de inscripción para facilitar la tarea a los interesados"; para todo ello se ha habilitado una web propia donde tendrá lugar la inscripción de carácter telemático.

Este año se estrena la plataforma www.sanseconcilia.org, donde la inscripción a todos los programas se puede hacer de forma telemática. Para facilitar su uso, el Ayuntamiento ha publicado una guía de usuario con todos los detalles sobre el funcionamiento de esta nueva plataforma. Además, a través de la web municipal, se puede acceder a toda la información, los plazos de inscripción y todo lo relacionado con cada uno de los programas de 'Sanse Concilia'.

PROGRAMAS 'SANSE CONCILIA'

En concreto, el programa 'Los Primeros del cole' ofrece a las familias un espacio donde poder dejar a sus hijas e hijos en el colegio, antes del inicio de la jornada escolar, desde las 7.30 hasta las 9.30 o las 9.00 horas, según el horario de cada colegio.

Es un espacio en el que los niños podrán desayunar, se les reforzarán hábitos de higiene y se realizarán actividades de ocio mientras que se preparan para el inicio de la jornada. Va dirigido a todo el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y de toda Primaria. Este programa está disponible todo el año excepto del 20 al 31 de agosto.

De su lado, 'Las Tardes del cole' se realiza cuando acaban las clases en los propios colegios y está destinado a niñas y niños de Educación Infantil y de 1º y 2º de Educación Primaria. Para los escolares que cursan de 3º a 6º de Primaria se programan actividades de apoyo y refuerzo escolar. La actividad funcionará desde el 3 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023, en horario de 16.30 a 18.30 horas o de 16 a 18 horas, según el horario de cada colegio.

Finalmente, el programa de 'Ocupación del Tiempo Libre' en días no lectivos para facilitar la conciliación ofrece juegos y talleres destinados a niñas y niños de entre 3 y 11 años, durante los periodos de vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y otros días no lectivos en los que no hay actividad en los colegios, pero muchas madres y padres trabajan (Próximas fechas: 31 de octubre y 5 y 7 de diciembre). La actividad se realizará en el colegio CEIP Fuente Santa y está dirigido al alumnado de Segundo Ciclo de Infantil y a Educación Primaria.