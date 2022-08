El musical 'Dirty Dancing' regresa a Madrid del 8 de septiembre hasta el 16 de octubre

Archivado en:

La versión teatral del clásico del cine 'Dirty Dancing' regresa a Madrid el próximo 8 de septiembre, con funciones de miércoles a domingo, hasta el 16 de octubre, tras un recorrido por más de 35 ciudades de la geografía española durante la pasada temporada.

El musical se representará en el Espacio Ibercaja Delicias, donde los actores protagonistas, Dani Tatay y Sara Ávila Ramos, interpretarán a Johnny Castle y Baby Houseman, respectivamente. La obra, según señala la productora Letsgo, ha realizado cerca de 700 representaciones y ha recibido a más de 800.000 personas.

La propia autora del film, Eleanor Bergstein, es la responsable de la adaptación teatral del guion original. El musical, indica la productora, logra transportar al escenario la nostalgia de la década de los 80 con las emociones que provocaron Jennifer Grey y Patrick Swayze en la gran pantalla.

La puesta en escena teatral mantiene la esencia original de la película y ha permitido a la autora añadir más escenas, que permiten entender mejor el entorno sociocultural de la época, y canciones que habían quedado fuera de la banda sonora original.

Antes de su llegada a España, el musical se estrenó en 2004 con un gran éxito en el Teatro Royal de Sydney (Australia), convirtiéndose en un fenómeno mundial con producciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, donde batió récords de taquilla en el West End de Londres, con dos temporadas con llenos totales y dos exitosas giras por todo Reino Unido.

El espectáculo cuenta con música en vivo y crea una provocadora atmósfera que cada noche hace vibrar al público. En el espectáculo se puede disfrutar, asimismo, de la versión original de las memorables canciones de la película, entre las que destacan 'Hungry Eyes', '¡Hey! Baby, Do you Love Me?' y la galardonada con el Oscar '(I've Had) The Time of My Life'.

Las entradas ya están a la venta en la web del musical. El elenco lo completan Fany Corral (Penny), Antonio Reyes (Jake Houseman), Baelia Guerra (Maryorie Houseman), Lilian Cavale (Lisa Houseman), Paco Prado (Max Kellerman), Juan Antonio Plazas (Neil Kellerman), Marc Flynn (Billy), Elena Matateyou (Elisabeth), Pedro Ekong (Tito) y Enrique Cazorla (Mr Schumacher), entre otros.