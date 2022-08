El programa Cibeles de Cine homenajea este sábado a Olivia Newton John con la proyección de la película 'Grease'

Archivado en:

El programa Cibeles de cine homenajea este sábado a la actriz y cantante británico-australiana Olivia Newton John con la proyección de la película 'Grease', que protagonizó con John Travolta, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, después de que la actriz falleciera este lunes tras perder la batalla contra el cáncer de mama.

"Nos ha dejado Olivia Newton John, una actriz que vivirá en la memoria de todos los amantes del cine gracias a su inolvidable papel de Sandy en 'Grease'. Este sábado, homenajeamos a la actriz con la proyección del musical con el que el mundo se enamoró de ella", ha señalado la organización en sus redes sociales.

La actriz falleció a los 73 años rodeada de familia y amigos en su rancho del sur de California, según informó su marido, John Easterling. En 1992 se le diagnosticó cáncer de mama, pero remitió. Fue hospitalizada de nuevo en 2013 y lograron pararlo, pero resurgió en 2017.

Olivia Newton John es conocida en todo el mundo por protagonizar la película musical 'Grease' de 1978 junto a John Travolta. Su papel de Sandy la catapultó a la fama con canciones como 'You're the One that I Want', 'Summer Nights' o 'Hopelessly Devoted to You'.

SOBRE CIBELES DE CINE

Cibeles de Cine abrió sus puertas el 1 de julio y continuará hasta el 8 de septiembre. Su horario de apertura es de lunes a domingo a partir de las 20 horas, pero las proyecciones comienzan a las 22 para que los asistentes disfruten de la zona Bar & Lounge, un espacio decorado con mobiliario y atrezzo de cine.

El patio de butacas se compone de 700 sillas con cojines, la imagen es en alta definición y las películas se escuchan a través de auriculares inalámbricos que garantizan la inmersión y la calidad de la experiencia durante la proyección. El precio de la entrada general es de 6 euros.