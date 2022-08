Carrasco o Saúl, la duda del once de Simeone

Majadahonda (Madrid), 10 ago.- Aún sin José María Giménez, Rodrigo de Paul y Felipe Monteiro, por sendos golpes los dos primeros y por una tendinitis en la rodilla el tercero, el carril izquierdo representa la duda de Diego Simeone para el once del próximo lunes contra el Getafe, entre Yannick Carrasco y Saúl Ñíguez, a los que ha alternado en sus pruebas de los últimos días sin mover el resto del once del que goleó 0-4 al Juventus, salvo Jan Oblak.

El portero esloveno es el titular indiscutible en el Atlético. No jugó en el Centro Deportivo Continassa del Juventus el pasado domingo por unas molestias en la espalda, pero está listo para el estreno en la competición, reintegrado a la dinámica de grupo desde el primer día de entrenamiento de la semana -el pasado martes tras la jornada de descanso del lunes- y como el guardameta que defenderá el marco en el Coliseum Alfonso Pérez.

El otro cambio respecto al equipo que ganó por 0-4 al Juventus es probable, pero no seguro, en el carril izquierdo del 5-3-2 del esquema del técnico argentino, que también pasa a un 4-4-2 dependiendo de las circunstancias del juego.

Hay dos opciones ahí. Una es Yannick Carrasco, suplente contra el equipo 'bianconero convaleciente de una faringitis, y otra es Saúl Ñíguez, quien salió como titular por ese motivo en el último duelo de preparación.

Entre ambos está el puesto de titular en esa demarcación, tal y como se desprende de las pruebas de Simeone durante los dos últimos días.

Si el martes ensayó primero con Saúl y después con Carrasco, este miércoles por la tarde ya fue al revés. El extremo belga toma una aparente ventaja, aún a cinco días del partido, pero el ilicitano también tiene opciones. El desarrollo de la semana definirá cuál de los dos es el elegido para medirse al Getafe.

El resto de la alineación está definida. A la espera de Giménez, con un golpe que ya lo apartó del choque ante el Juventus y de los tres primeros entrenamientos de la semana, Axel Witsel se postula como el central titular en Getafe en el medio de la defensa de tres, con Stefan Savic a su derecha y Reinildo Mandava a su izquierda, igual que salió el pasado domingo en Turín.

En el carril derecho repetirá Nahuel Molina, como también lo hará todo el centro del campo, con Marcos Llorente, Koke Resurrección y Thomas Lemar. No habrá sitio para Geoffrey Kondogbia. Rodrigo de Paul se recupera de un golpe por el que ya no jugó ante el Juventus, aunque, en cualquier caso, no aparecía entre las opciones para el once inicial en la primera jornada de LaLiga Santander.

La delantera también está decidida: Álvaro Morata, autor de cuatro goles en los dos últimos amistosos con el conjunto rojiblanco, tres de ellos al Juventus -el equipo que aún lo pretende-, y Joao Félix, que lo asistió en el tanto que abrió la goleada en Turín. En el banquillo aguardarán Antoine Griezmann, ya inscrito en LaLiga por el club rojiblanco en su segundo año de cesión desde el Barcelona, Matheus Cunha y Ángel Correa.