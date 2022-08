Lobato pide cambiar las ventanas de colegios y hospitales en próximos meses

Archivado en:

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha planteado a la Presidenta del Gobierno Regional , Isabel Díaz Ayuso, que aplique medidas energéticas en la región como cambiar ventanas en colegios, institutos y hospitales con un plan de cara a seis meses.

"Con planes concretos, con medidas de este tipo Madrid debería poner encima de la mesa para explicar a España y Europa cómo va a ser eficaz contra esa lucha. No puede ser que se oponga a todo siempre. Hay que ser consciente y por eso le hemos pedido una reunión urgente para saber las medidas que llevarán a cabo", ha señalado Lobato en una entrevista con 'Telemadrid', .

A su juicio, este decreto no es "un ataque al pequeño comercio", en el cual los escaparates no suelen estar encendidos por la noche y ve de "sentido común" que se apaguen los edificios donde ya no trabaja nadie a esas horas. El también secretario general del PSOE-M ha incidido en que la Comunidad de Madrid tiene "una inmensidad de edificios en condiciones de renovación", por lo que ha pedido que ese plan de modernización se "acelere" y esas medidas que se iban a implementar en cinco años se hagan ya.