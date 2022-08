Inglés para niños: Qué pueden aprender a su edad

Archivado en:

Estudiar inglés está de moda. No hay más que mirar a la oferta de las guarderías o los carteles de las paredes cerca de colegios.

Saber inglés es extremadamente útil, y es un secreto a voces que cuanto antes se aprenda, mejor. Por esta razón, son muchos los padres que buscan inglés para niños. Los hay quienes los apuntan a clases desde bien pequeños, y quienes prefieren empezar a introducirlo en casa. Sea cual sea el bando en el que encajas, te interesará saber qué pueden aprender los niños a cada edad. En este artículo te daremos unas pinceladas, pero recuerda que solo son una guía. Cada niño aprende a un ritmo diferente, y no podemos esperar que todos avancen como los demás. ¡No lo vayas a olvidar!

Inglés para niños pequeños - qué enseñar de 0 a 3 años

El inglés para niños de 0 a 3 años es el que más puede variar. Aún son muy pequeños, pero eso no significan que no se les pueda enseñar. Durante la etapa de 0 a 2 años es cuando se desarrolla gran parte de la personalidad del niño. Es su primer contacto con el mundo, y es importante vigilar nuestros comportamientos y la forma en que le vamos a enseñar ciertas cosas. Durante estos años, asimismo , empiezan a aprender el idioma natal. Y pese a que no seamos hablantes nativos, empezar a introducir ciertas palabras o sonidos en inglés nos puede beneficiar. Estar en contacto con el inglés desde el minuto uno hará que el idioma les resulte familiar, y que luego puedan seguir aprendiéndolo de una manera natural.



Como podrás imaginar, durante sus primeros 3 años no hay un contenido fijo que trabajar. Podéis empezar con algunas palabras básicas, como hola y adios, y algunos colores. En este punto, lo que sí será fundamental es ponerlos a escuchar. Los dibujos y canciones en inglés os pueden ayudar.

Inglés para niños de primaria - qué enseñarles

Durante la etapa de infantil se empiezan a introducir las bases del inglés para niños. En los cursos previos a primaria, el aprendizaje del idioma suele ser fluido. El cerebro de los niños está muy receptivo, y los profesores se valen de juegos y actividades divertidas para enseñar. Una combinación perfecta para que los pequeños puedan progresar.



Al llegar a primaria todo empieza a cambiar. Las clases cogen otro tono, y la materia empieza a ser más formal. A muchos niños este cambio les produce estrés y una desvinculación con el inglés que, si no vigilamos, puede ser total. Si tus hijos están en primaria, toma nota de la materia que se les enseña por si os hace falta repasar.

Inglés para niños en primero y segundo de primaria

En esta etapa se refuerza lo aprendido anteriormente, como los colores, los números o las frutas. Además, se empieza a hacer uso del verbo “to be” y se les enseña a presentarse mejor. Teniendo esto como base, se pasa a adquirir vocabulario sobre animales o partes del cuerpo, a usar el verbo “can” y a recitar el alfabeto.

Inglés para niños - tercero y cuarto de primaria

En tercero y cuarto de primaria, el inglés para niños se dirige hacia la familia, nuevos verbos en presente, los números hasta el 50 y las horas. Se empieza a hablar de Deportes, de las vacaciones y de sus gustos. Además, aprovechando que se empieza a saber leer, se introducen pequeñas lecturas para practicar el inglés oral.



Durante estos cursos, reforzar lo aprendido en cursos anteriores es esencial. De no ser así, el niño puede frustrarse y verse incapaz de progresar. Algo que debemos evitar a toda costa.



El inglés de quinto y sexto de primaria

En estos dos últimos cursos, gran parte de las clases se dedican a repasar. Por un lado se les da un pequeño refuerzo a los niños, pero esto también mina la moral de quienes buscan aprender más. A estas alturas es cuando gran parte de los padres buscan inglés para niños suplementario , pero los expertos sugieren que a partir de los 4 años es cuando se puede empezar. En estos cursos de primaria se les enseña a hablar sobre lugares, países, estaciones y expresiones formales, además de enseñar algunos verbos modales y conectores.

Un programa personalizado - inglés para niños online

Como comentábamos al principio, estos contenidos son solo una guía. Cada niño aprende a su ritmo, y no existe un inglés para niños que les valga a todos. En primaria es común encontrar a alumnos rezagados que se han quedado estancados, y también alumnos muy avanzados. Y esto viene a reforzar la idea de que a todos no se les debe enseñar por igual, aunque no sea posible hacerlo de otro modo en la escuela tradicional.



Si tu pequeño se encuentra en alguno de esos extremos, o simplemente queréis que pueda progresar con facilidad, te recomendamos echar un ojo a escuelas de inglés para niños. Hay opciones para todos los gustos. Pero la que mejores resultados os darán, serán las que ofrezcan un programa personalizado para el alumnado. Novakid es una de esas escuelas de inglés para niños. Ponen al estudiante en el centro y crean para él un plan de aprendizaje personalizado. Tienen en cuenta las necesidades y habilidades de los niños, y ha demostrado conseguir grandes resultados. ¡Te animamos a probarlo!