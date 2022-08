Lasquetty acusa a Sánchez de no querer "que haya vida en Madrid" y denuncia que "es una invasión de competencias"

Archivado en:

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha acusado al jefe del Ejecutivo , Pedro Sánchez, de no querer que "haya vida en Madrid" y ha lamentado que no haya consensuado con las comunidades ni sectores afectados el real decreto del plan energético.

"Es una invasión de competencias y del principio de libertad. Va absolutamente en contra de lo que es Madrid. La vida de Madrid que forman parte de esos comercios abiertos y que ahora pretenden cerrarlo y apagarlo todo. No quiere que haya toda esa vida que hay en lugares como Madrid y otros lugares de España", ha lanzado Lasquetty en una entrevista con 'Telemadrid', .

Así, ha vuelto a criticar que no haya tomado esta medida que "va en contra del comercio" junto con las comunidades y los sectores afectados, algo que va a hacer "mucho daño no solo por las personas que dejen de entrar a los comercios sino también por el turismo" porque "a nadie le apetece viajar a un sitio que está todo apagado".

A su juicio, el Gobierno "no se ha molestado en ver cuáles van a ser las consecuencias". "No tienen que meterse en el comercio de cada uno y decirle a qué hora tienen que apagar ni que tienen que encender. Dice que ha habido acuerdo con las comunidades y no es verdad. Lo que tiene que hacer es abrir ese diálogo y poner encima de la mesa qué estudios ha manejado", ha agregado.