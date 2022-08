Vinicius ya es la estrella

Madrid, 8 ago.- El brasileño Vinicius Junior llega a la Supercopa de Europa revalorizado. En una temporada, el extremo ha pasado de tener un valor de mercado de 40 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, a alcanzar los 100 M€, lo que le hace ser el futbolista con más valoración de los que disputarán la Supercopa de Europa este miércoles en Helsinki.

Real Madrid y Eintracht de Frankfurt se medirán en el estadio Olímpico de Helsinki (21:00 CET, -2 GMT) por el primer título europeo de la temporada, que premia a los campeones de la Liga de Campeones y Liga Europa de la pasada campaña.

Un encuentro en el que el conjunto blanco se ganó su derecho a estar gracias a tres remontadas épicas en el Santiago Bernabéu y una victoria (1-0) en la final de París contra el Liverpool en la que Vinicius fue el autor del tanto.

Muchas cosas han cambiado en un año para el brasileño. Tanto que ha pasado de no ser titular en el Real Madrid a ser inamovible y el futbolista con mayor valor de mercado de toda una final de Supercopa. Ya en la final de la ‘Champions’ rozó este honor, pero tuvo que compartirlo con el egipcio Mohamed Salah, quien tras la última actualización, del 3 de junio, bajó de los 100 a los 80 millones de euros.

Y es que la segunda etapa del italiano Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid arrancó con un tridente de ataque formado por Bale, Benzema y Hazard; y acabó con Fede Valverde, Benzema y Vinicius.

El brasileño no tardó en ponerle fácil está decisión a ‘Carletto’. La confianza en Hazard no surgió sus frutos ya que el belga, aún con la placa de osteosíntesis en su peroné derecho y que ya se quitó el pasado 29 de marzo, no mostraba síntomas de mejoría, mientras que ‘Vini’ marcó tres goles en los 55 minutos que jugó saliendo desde el banquillo en los dos primeros encuentros de LaLiga Santander; igualando así su mejor registro en el campeonato doméstico en sus tres campañas anteriores.

Vinicius echó la puerta abajo cuando más dudas había en torno a su figura. Las dudas de cara a su capacidad de definir y continuidad en el juego para asentarse en la élite duraron dos semanas, y desde entonces fue, junto a Benzema y Courtois como destacados, uno de los pilares en los que se explica el éxito de una temporada que acabó con tres títulos -Supercopa de España, LaLiga Santander y la Liga de Campeones-.

Y quiere más. El brasileño no oculta su deseo de ganar el Balón de Oro, ese que este año tiene nombre y apellidos, el de su ‘padre’ en el vestuario: Karim Benzema. Por ello, ‘Vini’ ha pasado un verano lejos de esos tópicos del futbolista brasileño dejado en la época estival; relajación sí, pero también trabajo físico para volver como si no hubiera dejado de entrenar a las órdenes de Antonio Pintus.

Un gol de Vinicius le permitió el Real Madrid en Helsinki y en dos días tendrá el reto de volver a ser protagonista para añadir un trofeo más a una vitrina envidiable para alguien de 22 años recién cumplidos.