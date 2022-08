El hilo de pegamento o las tiras de plástico, los nuevos métodos para robar en viviendas

Archivado en:

Los periodos vacacionales, así como los fines de semana, suelen ser los momentos más propicios para que se produzcan robos en el interior de viviendas, aprovechando nuestra ausencia y la de otros vecinos del inmueble.

Según la Policía Nacional, las técnicas más utilizadas entre los ladrones son el hilo de pegamento o las tiras de plástico.

Así lo ha comentado la portavoz de la Policía Nacional, María Bullo, quien ha explicado que estas maneras de introducirse en las casas consisten en "colocar en la puerta el hilo o tira para comprobar si después de unos días continúa intacto", lo que querría decir que "no hay nadie y tienen vía libre".

Bullo también ha informado de que el 'bumping' es otro método utilizado por los amigos de lo ajeno para robar en los domicilios. De esta manera, "introducen una llave modificada en la cerradura con la que al dar una serie de golpes consiguen mover la posición de los bulones del interior y abrir la puerta".

En la misma línea, la técnica del 'impresioning' trata de "copiar la llave introduciendo finas láminas en la cerradura para así grabar las marcas de la llave original y obtener una copia perfecta".

En caso de que al llegar a la vivienda se tenga la menor sospecha de que se pueda estar intentando cometer un delito, Bullo insta a "llamar al teléfono 091" antes de acceder a la vivienda, para que puedan "comprobar y asegurar que no se corre ningún peligro".

Ante este aumento de robos en viviendas en periodos vacacionales, la Policía Nacional intensifica la prevención contra esta modalidad delictiva y facilita a los ciudadanos determinados consejos que pueden ayudar a prevenir estos robos.

Entre ellos se encuentra "no desvelar la ubicación en redes sociales o en aplicaciones deportivas" para que no sepan que estamos fuera y que la casa está vacía; cerrar la puerta con todas las vueltas de llave, así como "contar con una buena puerta y una buena cerradura para que no sea fácil acceder a la vivienda; instalar interruptores automáticos que abran las persianas o enciendan las luces cada cierto tiempo; o avisar a alguna persona de confianza para que acuda al domicilio y tenga apariencia de habitado".

Bullo también ha informado a los ciudadanos sobre cómo actuar en el caso de ser víctima de este tipo de robos para poder minimizar el perjuicio que suponen y facilitar la labor de los investigadores así como colaborar en la recuperación de los efectos sustraídos, aconsejando "tener hecha una lista con todas las pertenencias de valor" para así facilitar la búsqueda o determinar su valor al poner una denuncia.