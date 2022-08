El Samur ofrece consejos para evitar golpes de calor

Archivado en:

El Samur-Protección Civil ha publicado este jueves una serie de recomendaciones, especialmente dirigidas a personas mayores, para evitar la hipertermia o golpe de calor ante las altas temperaturas que vive la Comunidad, con la tercera ola de calor ya en marcha.

En un vídeo publicado en la cuenta oficial de Emergencias Madrid en Twitter, desde el Samur han recordado que la hipertermia es una subida excesiva de la temperatura corporal, generalmente por encima de los 39 grados, aunque en el caso de las personas mayores ya se considera como tal cuando se alcanzan los 38 grados.

Las personas mayores son el grupo de más riesgo de sufrir uno de estos episodios relacionados con las altas temperaturas, debido a que suelen olvidarse de beber porque tienen una menor sensación de sed que el resto de la población.

La hipertermia ocurre cuando la temperatura corporal asciende a niveles superiores a los normales y el sistema de termorregulación del cuerpo no puede funcionar correctamente. En este punto, el cuerpo no puede enfriarse solo, condición que puede llegar a ser mortal si no se trata.

Dolor de cabeza, sensación de boca seca y pastosa, náuseas, vómitos, mareos, escalofríos, piel seca y enrojecida, calambres musculares en brazos, piernas o vientre, desorientación, perdida de conciencia o confusión y no sudoración ante las temperaturas altas, son los principales síntomas de la hipertermia, una complicación que puede provocar un golpe de calor y originar un fallo orgánico irreversible.

Ante esta situación, José María García de Buen, jefe de guardia del Samur-Protección Civil, ha recordado que para evitar este tipo de situaciones en épocas tan calurosas como la actual lo recomendable es limitar el acceso al sol en las horas centrales del día, entre el mediodía y al menos las cinco de la tarde. Asimismo , es aconsejable tomar muchos líquidos (alrededor de dos litros diarios) y realizar comidas ligeras.

La hipertermia tiene un primer tratamiento medicamentoso pero, según advierte, cuando las temperaturas son muy altas, por encima de 40 o 41 grados, hay que recurrir a medidas físicas como aplicación de placas de hielo químico e incluso una manta de hipotermina, que son extraordinaria efectivas y permiten bajan las temperaturas en un tiempo prudencial.

El Instituto de salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha estimado que se han producido 486 muertes en la Comunidad durante el mes de julio por causas achacables a las altas temperaturas, con un pico máximo de 39 muertes en un día registrado el pasado día 19, durante la segunda ola de calor que se registró en España.

A nivel nacional, el número de muertes atribuibles a las altas temperaturas ascendió a 670 en la última semana y a 2.176 muertes durante el mes de julio.