Arroyomolinos plantará más de 3.400 árboles en vías urbanas y espacios públicos del municipio

El Ayuntamiento de Arroyomolinos invertirá 1,8 millones de euros en la puesta en marcha del nuevo 'Plan de repoblación y densificación de arbolado en espacios públicos', que permitirá plantar más de 3.400 árboles de diferentes especies en vías urbanas y espacios públicos del municipio.

El nuevo Plan pretende integrar en la ciudad nuevas especies con el fin de favorecer la biodiversidad, restituir espacios dañados y densificar zonas en las que se hayan producido pérdidas importantes de masa vegetativa, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Después de haber realizado el inventario de arbolado del municipio, desde el Consistorio se han detectado tres situaciones concretas sobre las que actuar: pérdidas en alcorques de vías públicas (aceras y calzadas), perdidas en alcorques de plazas y espacios públicos y pérdidas en parterres en vías y espacios públicos.

Cada una de estas categorías cuenta con diferentes peculiaridades, destacando la complejidad de los trabajos en alcorques en vías públicas que acarrearán incluso obra civil en muchos casos (destoconados, tutores, adecuaciones de bordillos y baldosas afectados, adecuaciones de riego y medidas de seguridad para trabajos en calzadas, entre otras).

En total, se estima la plantación de más de 3.400 unidades en todo el municipio, más las arbustivas. Con este Plan se mejorará estética y medioambientalmente el municipio, lo que favorece "un futuro más sostenible y adaptado a las nuevas necesidades urbanas y ambientales".

Este medida se acordó en el pasado Pleno ordinario del 28 de julio y contó con los votos a favor de todo el equipo de Gobierno (PP, Cs, VxA y la concejal no adscrita Cristina Fernández) y Podemos, la abstención de PSOE y la concejal no adscrita Dolores Parra y el voto en contra de Vox y la concejal no adscrita Amelia Noguera, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.