El Gobierno regional critica que Pedro Sánchez anime a ir sin corbata para ahorrar energía mientras "recorre kilómetros" en helicóptero

Archivado en:

El vicepresidente, consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha criticado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, animara ayer a los cargos públicos a no llevar corbata como gesto de ahorro energético mientras él "recorre kilómetros" en helicóptero.

"Pensé en venir sin corbata y no me traje. Si hubiese tenido corbata me la hubiese puesto porque no se puede hacer política de esta manera. Un señor que aparece sin corbata e invita a todos a que vayan sin corbata para el ahorro energético y que, a continuación, se monta en un helicóptero super puma para recorrer 25,8 kilómetros, de verdad que es ya patético", ha asegurado el vicepresidente en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar el albergue público juvenil Villacastora en Cercedilla.

Ossorio ha censurado que se trata de medidas que se lanzan "de cara a la galería, pero sin ninguna sustancia". También, ha denunciado que Sánchez en el balance del curso político echara "la culpa al PP, a los bancos y las eléctricas" de la actual situación económica.

Así, ha subrayado que ha sido un curso político "realmente desastroso" porque la inflación está castigando a las clases más desfavorecidas "de una manera importante". "Cuando empezó Pablo Iglesias todo el día la culpa era de los bancos y de las eléctricas, y ahora veo que el presidente de Gobierno está haciendo lo mismo que hacía Pablo iglesias hace unos años", ha asegurado, mientras el PSOE "no tiene ninguna culpa".

"Hay que quitarse la corbata para ahorrar energía y él gasta 380 litros de queroseno para viajar de La Moncloa a Torrejón. Me parece lamentable", ha valorado el vicepresidente madrileño. A ello, ha añadido que el Gobierno de España les tiene "acostumbrados" a las medidas "ineficaces".

Pese a ello, ha reconocido que hay que tomar medidas para ajustar el consumo energético y espera que el próximo Consejo de Ministros apruebe decisiones "eficaces" y que cumplan los objetivos de la Unión Europea. "Desde luego la de la corbata no lo es", ha concluido.