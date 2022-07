El PP acusa a Sánchez de quemar "180 kilos de queroseno" justo después de invitar a los españoles a quitarse la corbata

Archivado en:

El PP ha denunciado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya pedido a los ciudadanos quitarse la corbata para ahorrar energía, pero luego se haya montado en un helicóptero para recorrer los 25,8 kilómetros que unen el Palacio de la Moncloa y la base aérea de Torrejón, quemando "180 kilos de queroseno", según fuentes del partido.

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado así después de que el presidente del Gobierno haya pedido a los ministros y al resto de responsables públicos que no usen corbata cuando no sea necesario, al entender que es un gesto que contribuye al ahorro energético. También ha pedido a los dirigentes del sector privado que también prescindan de ella en verano si es posible, favoreciendo así un menor uso del aire acondicionado.

"No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos. Y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos", ha declarado Sánchez en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político.

Desde 'Génova' consideran que Pedro Sánchez se inspira en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con esta propuesta pidiendo a los españoles que se quiten la corbata en busca de ahorrar energía, en alusión a la actuación en julio de 2011 del ministro Miguel Sebastián, que también defendió quitarse esta prensa para "no despilfarrar" energía.

Sin embargo, el PP ha recalcado que, después de esa petición, Sánchez "se ha montado en un helicóptero para recorrer los 25,8 kilómetros que unen el Palacio de la Moncloa y la base aérea de Torrejón", desde donde ha iniciado un viaje hacia los Balcanes.

PARA "DISTRAER" EL DATO DE LA INFLACIÓN

Según los 'populares', el trayecto se ha iniciado a las 14.02 horas (50 minutos después de terminar su intervención pública) y le ha ahorrado al presidente del Gobierno apenas 10 minutos respecto a ese mismo traslado realizado por carretera, han indicado fuentes del partido.

"Por tanto, tenía tiempo de sobra para desplazarse en coche gastando unos cinco litros de gasóleo y no los alrededores de 180 kilos de queroseno quemados en el Súper Puma del Ejército del Aire", han resaltado las mismas fuentes.

El PP considera que el presidente del Gobierno ha intentado lanzar esta medida "para distraer la atención de los ciudadanos de un nuevo dato de inflación que confirma los problemas económicos de los ciudadanos".

"Su problema no es con los que usan corbatas. Ni con los poderosos. Su problema está en su tendencia a sobrevolar los problemas de los españoles y a intentar vender una realidad a la población que solo está en el imaginario de un dirigente que lleva meses sin pisar la calle por miedo a que la sociedad le diga lo que piensa de él y de su gestión", han señalado fuentes 'populares'.