Milla: "Fue duro llegar a Primera División y quería seguir en esta categoría"

Getafe (Madrid), 28 jul.- Luis Milla, centrocampista del Getafe, aseguró este jueves, durante su presentación oficial como nuevo jugador del club azulón, que para él fue duro llegar a Primera División y, por eso, una de las razones por las que eligió al equipo de Quique Sánchez Flores fue que podría continuar su carrera en la máxima categoría del fútbol español.

Milla, ahora con 27 años, debutó en Primera División en las filas del Granada hace dos temporadas. El curso pasado su equipo descendió a Segunda División y este verano ha tenido muchas ofertas. Finalmente, eligió al Getafe por su proyecto y porque le daba la opción de seguir en LaLiga Santander.

"Hace mucho tiempo que sabía del interés del Getafe. Depositaron mucha confianza en mí. Tanto el míster, que lo conozco desde hace tiempo, como el presidente y el director deportivo. Creo que estamos haciendo un gran proyecto. La dirección deportiva está trabajando muy bien. Venimos de un año complicado en el que pudieron salvar la categoría y ojalá que sigamos creciendo juntos", dijo.

"La verdad que sí, ha sido duro llegar a Primera. Por eso lo valoro tanto. Por eso mi deseo de seguir jugando en Primera y tenía que pelear el poder seguir jugando en Primera y disfrutar de esta categoría. Ojalá sea por muchos años y eso querrá decir que lo estoy haciendo bien y ayudando al club", agregó.

Milla declaró estar "muy feliz" tras fichar por el Getafe y reconoció tener "muchas ganas de empezar a trabajar" para devolver la confianza que ha depositado en él el club azulón, que pagó al Granada una cantidad cercana a los cinco millones de euros más las cesiones de Jonathan Silva y Erick Cabaco y los traspasos de Ignasi Miquel y Miguel Ángel Rubio.

"Para mí es muy especial jugar en Primera División. Me ha costado mucho llegar. Sólo he podido disfrutar de dos años en Primera. El Getafe se interesó porque yo siguiera en Primera y me uniera a este proyecto. Muy feliz", señaló.

También recordó que cuando su padre, el ex jugador Luis Milla que también fue segundo entrenador del Getafe con Michael Laudrup en el banquillo (temporada 2007/2008), iba a menudo al Coliseum Alfonso Pérez para ver los partidos del cuadro azulón: "Hace muchos que venía cuando estuvo mi padre. Disfruté desde la grada de un buen año (el Getafe llegó a la final de la Copa del Rey y a los cuartos de final de la Copa de la UEFA) y ojalá que podamos hacer cosas buenas aquí".

Cuestionado por el Granada, indicó que sólo tiene palabras de "agradecimiento" para la entidad andaluza, que le dio la oportunidad de debutar en Primera División, algo que fue "un sueño" para Milla.

"Jugué en Europa, viví un año de los más importantes de la historia de ese club. He disfrutado mucho de vivir en Granada. Quizá no ha sido la mejor manera de salir del club porque descendimos. Pero esto es fútbol y hay que seguir para delante. Espero igualar aquí en Getafe ese inicio en Primera División con el Granada", comentó.

Sobre si ha hablado con Quique Sánchez Flores, reconoció que aún no ha tenido tiempo de encontrarse con su entrenador. Hace dos días viajó a Alicante para conocer a sus compañeros y señaló que todo fue "muy rápido" y no tuvo "tiempo" de hablar con Quique.

"Con los compañeros, bien. Se ve que es un grupo fuerte. Salieron de una situación complicada el año pasado y eso dice mucho del grupo y ojalá que podamos seguir haciendo un gran grupo y que eso se traslade a los resultados este año", declaró.

"Yo me veo para ayudar al equipo para lo que toque. Me gusta ayudar donde sea. Ojalá que pueda estar a disposición del mister siempre, eso querrá decir que las lesiones me respetan. A partir de ahí es una decisión del mister. Creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, estar al máximo para que cuando el mister decida estar, estar preparado para el mister", añadió.

Asimismo, dejó claro que no es un jugador que se "encorsete" en un estilo, en una forma de jugar o en un sistema. Para Milla, es "importante" adaptarse al momento de un partido o a varios estilos de juego diferentes: "Más en el fútbol de ahora, que hay que hacer de todo. Intentar ser bueno en todo y en lo que no seas, mejorarlo".

"En el Getafe tengo la sensación de que están haciendo las cosas bien. Los refuerzos son grandes refuerzos. La plantilla, a pesar de que el año pasado no se empezó bien, jugador por jugador sabes del rendimiento que son capaces de dar y del nivel que tienen. Es una plantilla contrastada con grandes jugadores y quiero venir a ayudarlos. Y ellos me ayudarán a mí a ser mejor jugador", finalizó.