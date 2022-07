Los Veranos de la Villa dan la bienvenida a agosto a ritmo de zarzuela, flamenco, jota y poesía

Archivado en:

Los Veranos de la Villa comienzan su entrada en el mes de agosto envueltos en diversos ritmos musicales gracias al jazz flamenco de Martirio, la voz atlántica de Uxía, la fuerza maña de Carmen París y la originalidad poética de Ugía Pedreira, que se reunirán el próximo 2 de agosto en el Patio Central de Conde Duque para celebrar su madurez artística en 'Enredadas', un proyecto creado con el fin de promover, fomentar y difundir el arte como encuentro y estrechar el conocimiento y la experiencia de estas cantantes que revisitan la copla, la jota o los alalás.

'Enredadas' muestra a cuatro mujeres que supieron depurarse, reinventarse a sí mismas para ofrecerse reales y verosímiles. En el escenario, intercambiarán repertorio y cantarán juntas en un acto de admiración mutua y de amistad, arropadas por las guitarras de Sergio Tannus y Marcos Teira, creando texturas curiosas entre las cuerdas que las acompañan, las voces, las percusiones y el piano de Carmen París.

El 7 de agosto, y en este mismo espacio, será el turno de los uruguayos No te va gustar, una de las bandas de rock en español más conocidas de Latinoamérica y caracterizada por la fusión de distintos géneros musicales como el reggae, el folk, la murga o el ska, en base a las influencias de cada uno de sus miembros. Los uruguayos presentan ahora en Veranos de la Villa su nuevo trabajo de estudio, Luz, nominado a la última edición de los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum y que cuenta con participaciones de lujo como Nicki Nicole. Un concierto en el que sonarán temas guitarreros y estribillos memorables y en el que no faltarán exitos como 'No era cierto', 'No hay dolor', 'A las nueve' o 'Cero a la izquierda'.

Por su parte, la cuarta sesión del ciclo cine caliente tendrá lugar el 2 de agosto. El público podrá acompañar en sus comentarios a Germán Sánchez, conocido popularmente como Ger en Instagram y Twitter, quien hará la primera incursión del ciclo en el género de terror eligiendo la primera de la saga cinematográfica 'Saw', dirigida por James Wan (2004). La amenización musical correrá a cargo de la actriz, DJ y productora Laura Put, quien servirá "una especial mezcla de hits" haciendo hincapié en la música de los 80 y los 90.

Los madrileños Metatarso Producciones actuarán en el Teatro de Conde Duque los días 3 y 4 de agosto con 'La realidad', de Darío Facal y Pedro Cantalejo. Este espectáculo habla sobre redes sociales, jóvenes, historias abismadas, ramificaciones, rizomas, perspectivas.

LA MÚSICA DE ALFONSO X EL SABIO

Con sus más de 25 años de experiencia, Artefactum es uno de los conjuntos más emblemáticos que interpreta la música española de los siglos XII, XIII y XIV. Son innumerables los festivales y ciclos nacionales e internacionales donde han participado dejando su inconfundible sello de calidad y calidez.

El grupo sevillano, que tuvo el honor de poner el broche musical a la celebración del Día de la Hispanidad en la Expo Universal de Dubái en un acto celebrado en el Pabellón de España, trae ahora a Veranos de la Villa, de la mano de Acción Cultural Española, Músicas para un Rey. Se trata de una selección de piezas en las que poseen especial relevancia las Cantigas de Santa María, la obra magna del Rey español Alfonso X El Sabio, del que la formación celebrará el VIII centenario de su nacimiento en este 2022. Será el 4 de agosto en la Fundación Carlos de Amberes.

REGRESA LA ZARZUELA

La Compañía Teatral Clásicos de la Lírica, creada en Madrid y que cuenta con una larga tradición, presentará una nueva versión de La Revoltosa, coincidiendo con el 125 aniversario de su estreno en la capital. La cita tendrá lugar en el patio central del Centro Cultural Conde Duque (compra aquí tus entradas) los próximos días 4, 5 y 6 de agosto. La música del maestro Ruperto Chapí y el libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw volverán a sonar recuperando la que es una de las obras cumbre del?género chico.

Como afirma la compañía, "con esta producción, el público de siempre se va a reencontrar con una Revoltosa que guardaba en su memoria con mucho cariño, y el espectador que se acerque por primera vez a disfrutar con la zarzuela, quedará atrapado por su magia, por un espectáculo total donde la interpretación, las voces y la música en directo, así como la ambientación escénica, le transportarán en un viaje a través del tiempo hasta el Madrid de principios del siglo XX".

Los centros deportivos municipales Plata y Castañar (3 de agosto) y Cerro Almodóvar (7 de agosto) acogerán dos nuevas sesiones de ¡Splash! Así suena el verano. La caravana-estudio de grabación de Chico-Trópico parará en estas dos piscinas de la ciudad para registrar los sonidos y relatos vinculados con estos espacios veraniegos y generar comunitariamente la canción del verano a bordo de La COSA (Centro Organizado de Sonido Ambulante), trabajando con los usuarios de las piscinas la producción de uno o varios éxitos frescos, veraniegos y pegadizos.