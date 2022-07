Galapagar.- Un 54,53% de encuestados en 'Decide Galapagar' está en contra de financiación pública para festejos taurinos

Se incluyen los votos que se realizaron de manera presencial en el Ayuntamiento de la localidad

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Galapagar ha comunicado los porcentajes definitivos obtenidos en la encuesta no vinculante 'Decide Galapagar', incluyendo los votos que se realizaron de manera presencial en el Ayuntamiento, de la que se desprende que un 54,53% de encuestados está en contra de la financiación ilegal de festejos taurinos.

Las opciones más votadas en las tres preguntas que se hacían a la ciudadanía de Galapagar en esta encuesta siguen siendo 'sí' a los presupuestos participativos, en contra de la financiación pública de los festejos taurinos y la elección de la plaza del presidente Adolfo Suárez como ubicación del monumento del quinto Centenario de la Villa de Galapagar.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, telemáticamente votaron 978 personas y de forma presencial 73 personas. Hubo un total de 1.051 votos.

Así, el 84,11% está a favor de los presupuestos participativos, y el 10,66% en contra. Un 5,14% no sabe o no contesta. Respecto a la financiación pública de los festejos taurinos, el 44,14% a favor, y un 1,24 % no sabe o no contesta.