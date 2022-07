Folk, música clásica y títeres encabezan la agenda cultural de este fin de semana en la Comunidad

Archivado en:

La Comunidad de Madrid ha preparado para este fin de semana una agenda cultural donde destaca el festival Escenas de Verano, con una programación de música, artes escénicas, cine, actividades al aire libre y talleres para todos los públicos, donde habrá hueco para el folk, la música clásica y los títeres.

Además, con el objetivo de descentralizar la música clásica y llevarla a localidades de menos de 2.500 habitantes, el ya tradicional Clásicos en Verano programará propuestas en iglesias, castillos, monasterios o edificios singulares, ha informado el Gobierno Regional en un comunicado.

Arpas, violas, violonchelos, vihuelas y toda una serie de instrumentos singulares resonarán en los espacios más emblemáticos del patrimonio monumental de la región madrileña.

El Monasterio de Santa María de El Paular, en Rascafría, acogerá el sábado las 20.30 horas el concierto de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM), con un popular programa en el que se escucharán piezas de George Gershwin y Leonard Bernstein.

Igualmente, la pareja de violas que componen el Dúo Iris, interpretará la pieza E'scapades: violas en danza' para dar a conocer un programa basado en danzas que forman parte de distintas tradiciones. Recalará en Villar del Olmo el viernes y en Ajalvir el 23 de julio.

La arpista Sara Águeda dará vida este sábado, en la iglesia de San Miguel Arcángel de La Hiruela, a 'El arpa del rey David, en los ojos del Renacimiento', para rendir homenaje al mítico personaje.

La formación Anacronía rememorará la serie de veladas musicales que organizaron J. C. Bach y K. F. Abel en Londres en 1764. En esta ocasión será con el programa 'Haydn Abarrocado', el 23 de julio en La Cabrera y el 24 de julio en Cercedilla.

EMILIO MORENO, EN HORCAJO DE LA SIERRA

Emilio Moreno, considerado como uno de los músicos españoles de más proyección internacional en el mundo de la música antigua, interpretará ante los vecinos de Horcajo de la Sierra, el 23 de julio, y en Navalafuente, el 24 de julio, la pieza 'El músico en soledad'.

Músicas infrecuentes a solo para el violín y la viola de los siglos XVII, XVIII y XIX. 'Amor cruel amor' es el nombre que Collegium Musicum Madrid ha puesto a la selección de los 'air de cour' del siglo XVII, que podrán ser disfrutados en Becerril de la Sierra y Braojos, los días 23 y 24 de julio, respectivamente.

Las calles cobrarán de nuevo protagonismo con propuestas de teatro, circo, títeres, música y danzas tradicionales. Será imposible distinguir a los músicos de los malabaristas o de los payasos de La Banda de Otro en su espectáculo Yee Haw.

Con esa onomatopeya entusiasta la compañía introducirá al público en un '(des)concierto' inspirado por el Country, el Ragtime y el Bluegrass. La cita será en Villamanta, Rozas de Puerto Real y Estremera, los días 22, 23 y 24 de julio, respectivamente.

Habrá que prestar mucha atención a los Traps, tres títeres de 3,5 metros de altura y 4,5 metros de longitud confeccionados con recortes de mil tejidos, que se pasearán por las calles de Villanueva de Perales, el 22 de julio, y Gascones, el 23 de julio.

Por otra parte, el sábado 23 en Torrelaguna y el 24 de julio en Talamanca del Jarama, Teatro Che y Moche invitará al público a celebrar El funeral de su abuelo Dimitri, una sencilla trama que se convertirá en un lío lleno de situaciones increíbles.

Cambiando de ubicación, las plazas de Valdemanco el día 23 de julio y Villamanrique de Tajo, el domingo 24, recibirán a 'El guardián de las palabras', un espectáculo ideado por GeneracionARTes.

La Blancanieves de la Compañía Tropos no sabe de tareas domésticas, pero sabe hacer una página web y desde luego no va a besar a ninguna rana por muy príncipe que sea, porque no quiere casarse. En Sevilla la Nueva, el 24 de julio, la protagonista del cuento expondrá sus reivindicaciones al público familiar.

Asimismo, la banda madrileña de folk Ursaria propondrá un viaje a los vecinos de Daganzo, el viernes 22 de julio en la Plaza de toros, por las músicas populares de la región, con seguidillas, jeringonzas, chotis, mayos, polcas, mazurcas, rondas y danzas rituales.

A su vez, y dentro de la programación de la Sala Verde de Teatros del Canal, el dramaturgo canario José Padilla presenta RUN (jamás caer vivos), hasta el 31 de julio.

Se trata de una comedia basada en hechos reales protagonizada por un grupo de jugadores de baloncesto de la NBA metidos de rondón en una crisis diplomática internacional.

ACTIVIDADES EN SALAS Y MUSEOS

Las salas y museos de la Comunidad de Madrid mantienen sus puertas abiertas en julio para disfrutar de diferentes propuestas para todos los públicos. Durante este mes, se han puesto en marcha los talleres de 'En familia con Picasso y yo con estos pelos. Un verano entre amigos', en el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, en Buitrago del Lozoya.

Destacan las ofertas del Centro de Interpretación Nuevo Baztán, con la visita 'Entre fábricas y palacios: un paseo por Nuevo Baztán', o del Museo Casa Natal Cervantes con rutas teatralizadas, así como las exposiciones de la Red ITINER de la Comunidad de Madrid, con la muestra 'Mujeres protagonistas del mensaje publicitario', en la Casa Museo Julio Escobar de Los Molinos, o' Madrid, escenario de cine fantástico', en la Casa de la cultura de Majadahonda.

La Sala El Águila cuenta con la exposición 'Català-Roca. La lucidez de la mirada', que rinde homenaje a Francesc Català-Roca (Valls, Tarragona, 1922- Barcelona, 1998), en el centenario de su nacimiento.

En la Sala Canal de Isabel II podrá verse la propuesta creativa 'Matter', un proyecto con el que Aleix Plademunt explora el concepto de materia a través de fotografías realizadas en viajes por todo el mundo.

Y la Sala de Arte Joven exhibe hasta el 24 de julio 'Raíces por defecto', uno de los proyectos ganadores de la XIII edición de la convocatoria Se busca comisario/a, que apuesta por nuevos modelos curatoriales, facilitando el acceso al mundo profesional a jóvenes comisarios.

Asimismo, la Sala Alcalá 31 alberga hasta el domingo la exposición 'Un puente donde quedarse', en la que el artista Guillermo Mora dialoga con la arquitectura de la estancia e incide sobre cómo se percibe y transita este espacio.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en colaboración con la Comunidad de Madrid, presenta por primera vez en España una retrospectiva sobre el pintor norteamericano Alex Katz, una de las principales figuras de la historia del arte americano del siglo XX y precursor del arte pop.

El Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid-CA2M contará con dos muestras: 'Reflector de miradas', un ejercicio expositivo en torno a la nocturnidad, y la nueva exposición 'Postura y geometría en la era de la autocracia tropical', de Alexander Apóstol, uno de los artistas más destacados del panorama latinoamericano.

La Casa Museo Lope de Vega, hasta el 2 de octubre, acoge la muestra 'Lope de Vega 1622. Cuatro españoles y un santo', dedicada a un año que puede considerarse como el cénit de la influencia de España a nivel global.

Por su parte, el Museo Arqueológico Regional propone un paseo por la Roma Clásica en Madrid con 'Tempus Romae. Madrid, encuentro de caminos', una exposición única con cerca de 700 piezas, inéditas en su mayoría, cuya intención principal es mostrar el alcance de la etapa histórica en la que los territorios de Madrid pasaron a formar parte del Imperio Romano.