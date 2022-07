Madrid es Moda abre la semana de la moda del 8 al 14 de septiembre

Archivado en:

Madrid es Moda abrirá la Semana de la Moda de Madrid del 8 al 14 septiembre, un calendario con se completará con el de los desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Madrid es Moda, organizada por la Asociación Creadores de Moda de España gracias al apoyo de la plataforma Madrid Capital de Moda del Ayuntamiento de Madrid, presentará las propuestas de la moda de autor a través de originales eventos, según comentan en una nota.

Acromatyx, Beatriz Peñalver, Carlota Barrera, Devota&Lomba, Dolores Cortés, Duarte, Eduardo Navarrete, Ernesto Naranjo, García Madrid, firmas adheridas al programa Gran Canaria Moda Cálida, Juan Vidal, Juanjo Oliva, Maison Mesa, Manémané o, Malne.

Además de Marcos Luengo, María Lafuente, Miguel Marinero, Odette Álvarez, Oteyza, Otrura, Paloma Suárez, PDEPAOLA, Pilar Dalbat, Roberto Verino, See Iou, The 2nd Skin Co. y The Extreme Collection, entre otros, son los creadores forman parte del calendario.

En esta edición, Madrid es Moda centra su mirada en reescribir el "significado del vestir y en poner en valor una nueva forma de hacer y consumir moda".

También mostrará cómo la moda de autor mira hacia el futuro, uniendo tecnología y artesanía en propuestas innovadoras que investigan con materiales y nuevas formas de confeccionar, más sostenibles, conscientes y comprometidas con el entorno.

Los eventos y presentaciones tendrán lugar en la Serrería Belga (Alameda, 15), sede oficial que acogerá un gran número actividades y un espacio expositivo dedicado a las colecciones de los diseñadores participantes.