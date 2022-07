S.S de los Reyes.- El pleno modifica la ordenanza de terrazas para facilitar su ampliación, pero con más regulación

San Sebastián de los Reyes, 21

El Gobierno municipal de coalición de PSOE y Cs ha explicado que la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Instalación de Terrazas y Veladores se ha consensuado con la asociación de empresarios ACENOMA, y buscando responder a la demanda de la ciudadanía de más espacios de hostelería al aire libre.

La modificación introduce más sanciones en caso de que se incumpla la ordenanza, de tal forma que tres infracciones o dos muy graves en dos años, supondrá la extinción de la autorización de la terraza. Se permite que las instalaciones de terraza rebasen su línea de fachada hasta una superficie máxima equivalente al 50% de la superficie propia, y tendrá un máximo de 10 veladores nuevos.

La ampliación está supeditada al espacio disponible y se debe garantizar la visibilidad de los escaparates de otros comercios o negocios cercanos. La nueva ordenanza incluye una regulación de los portales y de los vados de entrada.

No se podrán instalar terrazas en fachadas, tampoco en aceras de menos de tres metros de anchura. En aquellas de más de ocho metros, la ocupación de la terraza no puede sobrepasar los 2/3 de la anchura de la misma. Para asegurar los derechos del peatón, el ejecutivo local ha regulado las mesas altas de baja capacidad, las cuales irán siempre acompañadas de dos taburetes que deberán ocuparse por clientes.

En ningún caso se permitirá la permanencia de personas de pie alrededor de la mesa invadiendo la zona de itinerario peatonal de la acera. No podrán agruparse mesas ni taburetes, ni incorporar más de dos por mesa La modificación precisa los horarios para terrazas dentro de construcciones ligeras estables, que según los técnicos municipales producen menos ruido.

En concreto el horario durante todo el año será hasta las 01.00 horas de domingo a jueves, y hasta las 01.30 horas, los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Para las terrazas que no cumplan las características necesarias para ser consideradas como construcción ligera estable, habrá dos períodos; el período estacional, que será del 1 de abril al 31 de octubre. El horario se establece hasta las 00.30 horas de domingo a jueves, y hasta las 01.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos. El resto del año será: hasta las 23.00 horas de domingo a jueves, y hasta las 00.00 horas los viernes, sábados y festivos.

La propuesta ha contado con los votos en contra del PP, Podemos e Izquierda Independiente que han insistido en señalar que estas modificaciones van a generar más problemas de convivencia y conflictos entre los vecinos y los hosteleros. Para estas formaciones no se ha realizado un trabajo de consenso y han calificado de desproporcionada la ampliación de los horarios en el caso de las terrazas ligeras estables.

Podemos ha lamentado que no se hayan activado herramientas para controlar los niveles de ruido, mientras que Izquierda Independiente ha afirmado que las terrazas están descontroladas desde la pandemia, no se respetan las zonas de paso mínimo para los peatones y en algunas calles y zonas del municipio, los vecinos no pueden conciliar el sueño por el ruido que generan.

REFUGIOS CLIMÁTICOS CONTRA EL CALOR

El Pleno Municipal de San Sebastián de los Reyes ha apoyado la propuesta de Más Madrid-IU-Equo para generar en la ciudad 'refugios climáticos', espacios que tienen capacidad para amortiguar y suavizar los efectos del cambio climático. El objetivo es proteger la salud de la ciudadanía, especialmente de las personas más vulnerables, durante episodios de calor extremo, como las olas de calor que se están produciendo este verano.

Más Madrid-IU-Equo ha explicado que estos refugios climáticos contarán con una temperatura de 26 grados, buena accesibilidad, zonas de descanso y fuente de agua. Podrán instalarse en una biblioteca, un centro cívico, una escuela o un parque, siempre que cumplan estas condiciones. La formación ha recordado que otras ciudades como Barcelona o Sevilla ya están poniendo en marcha estos espacios de confort térmico.

MIGUEL ÁNGEL BLANCO TENDRÁ UNA CALLE

Miguel Ángel Blanco tendrá una calle en San Sebastián de los Reyes tras aprobar todos los partidos políticos presentes en el pleno municipal una moción presentada por el Partido Popular. La propuesta, que se ha convertido en Declaración Institucional, se enmarca dentro de las acciones del PP de la localidad para ayudar a transmitir quién fue Miguel Ángel Blanco Garrido y lo que supuso su figura para lograr el final de ETA.

"Miguel Ángel Blanco Garrido es un símbolo de la libertad, de la conciencia social contra el terrorismo y de la inocencia de todas las víctimas. Su secuestro y asesinato a manos de ETA marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo. Levantó la voz de todo un país entero contra la banda terrorista y marcó el inicio de su final a través del llamado espíritu de Ermua", recoge el texto leído en el pleno por la portavoz popular, Lucía Fernández.