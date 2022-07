'Fly me to the moon' rinde homenaje a la música de FrankSinatra en el Embarcadero de Navalcarbón de Las Rozas

Archivado en:

El programa 'Veranísimos', una completa programación de ocio y cultura preparada por el Ayuntamiento de Las Rozas a través de la Concejalía de Cultura y Juventud, comienza su recta final este fin de semana con propuestas para disfrutar al aire libre en distintos puntos de la ciudad, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Así, en el Embarcadero de la Dehesa de Navalcarbón, mañana viernes a las 22.30 horas llega 'Fly me to the moon', un espectáculo de David Dominique Jazz Band que recupera en sonido y puesta en escena el ambiente del crooner referente de un estilo, el inolvidable Frank Sinatra.

No faltarán los clásicos de Cole Porter I've got you under my skin, The way you look tonight, standards del repertorio de Sinatra como Fly me to the moon, My Way, New York, Blue Moon... Asimismo habrá sorpresas, como duetos con grandes voces del país.

Teatro y música en familia, planes gratuitos y al aire libre En el parque 1º de Mayo, el viernes por la noche el programa 'Veranísimos' ofrece Herencia, un montaje de teatro-clown que presenta La Industrial Teatrera, una compañía premiada por sus espectáculos en diferentes festivales y que se podrá disfrutar a partir de las 21.30 horas.

Y el sábado, el Auditorio del parque París acogerá a las 22.30 horas un Tributo a Mecano de la mano de Aire, en un repaso por los grandes éxitos del grupo pop de los 80 en el que disfrutarán espectadores de todas las edades.

A todo tren: destino Asturias, última cita de "Veranísimos" el 30 de julio Las familias tienen una última cita con el cine de Verano el próximo sábado 30 de julio a las 22:30 horas.

La película de Santiago Segura A todo tren: destino Asturias cerrará las proyecciones al aire libre y pondrá punto final al programa 'Veranísimos'.