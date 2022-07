Cibeles aprueba por unanimidad llevar a El Cañaveral una escuela infantil, un centro cultural y eliminar calles cortadas

Archivado en:

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles por unanimidad de todos los grupos dotar al barrio de El Cañaveral de una escuela infantil, un centro cultural, retirar árboles secos y replantar nuevos así como eliminar calles cortadas.

Ha sido el concejal socialista Ramón Silva quien ha llevado hasta el Pleno una batería de medidas que ha sido criticada en la forma tanto por el PP como por Vox, cuyo edil, Pedro Fernández, ha señalado que ello es "imposible de votar".

Silva ha explicado que El Cañaveral cuenta con una población de 11.143 vecinos censados y albergará una población total de 52.000 personas, con 14.000 nuevas viviendas. "Este barrio, que cuenta con muchas familias jóvenes, con 2.416 niños menores de 15 años, carece de colegio e instituto público, todavía no ha entrado en funcionamiento la escuela infantil ni el centro deportivo municipal, tampoco hay centro de salud, ni centro cultural, ni bibliotecas, ni mercado municipal", ha expuesto.

El Cañaveral se encuentra rodeado por la Radial R-3 y atravesado por la autopista de circunvalación M-45 y la M-50 y con solo una salida por la M-45. Ha lamentado que "tampoco se ha apostado por una movilidad sostenible, ya que solo cuenta con la línea de autobús interurbano y dos líneas de la EMT, 159 y E5 exprés, con frecuencias que rondan los 18 minutos y sin servicio desde las 23 horas, y no tienen autobuses nocturnos ni Metro que les conecte, con mayor frecuencia y en horario más amplio".

Ramón Silva ha lamentado que "se trata de un barrio aislado, desprovisto de equipamientos públicos y de comunicaciones" y ha criticado que "las obras de urbanización por fases para cubrir las necesidades de vivienda de la población no se adecuan ni a las conexiones de transporte público ni al ritmo de construcción de las dotaciones".

Desde Recupera Madrid, José Manuel Calvo ha lamentado que "las viviendas llegan mucho más rápido que las infraestructuras y conexiones" cuando "uno de los objetivos era acompasar la llegada de viviendas con las infraestructuras" pues "sin ello hay un gueto ordenado". Asimismo , ha criticado que "el Ayuntamiento es parte de esta estafa porque avala la llegada de vecinos pero no favorece los equipamientos".

Pedro Fernández, concejal de Vox, ha criticado que la moción "es imposible debatirla" y tras señalar que "los equipamientos son necesarios", ha afeado que "esto no es serio, parece la carta de los Reyes Magos y no se puede debatir".

Para José Luis Nieto (Más Madrid) una de las razones por las que vecinos de El Cañaveral no se empadronan en este barrio es que "no está totalmente desarrollado" y "quieren tener un Centro de Salud y un colegio, por eso no se empadronan, porque no hay colegios, no hay IES, no hay polideportivos, ni equipamientos culturales".

Además, ha incidido en que "el servicio de transporte público es muy deficitario" pues "solo hay dos líneas con pocas frecuencias" y "de noche carecen de servicio de autobuses".