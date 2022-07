Siete películas, cuatro series y cinco documentales competirán en la octava edición de Ventana CineMad los días 5 y 6 de octubre

Archivado en:

Un total de siete películas, cuatro series y cinco documentales competirán en la octava edición de Ventana CineMad, que se celebrará los días 5 y 6 de octubre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El evento está organizado por AMA (Asociación Madrileña Audiovisual), con la colaboración de Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a través del área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo.

Un comité de expertos ha seleccionado estos 16 proyectos entre los 117 inscritos (un 30% más que en la pasada edición) en base a su calidad y valor artístico, potencial internacional, viabilidad financiera y relación con la región de Madrid.

Entre los 16 proyectos seleccionados, siete son largometrajes de ficción, cuatro son series de televisión (dos de ficción y dos de animación) y cinco son documentales. De ellos, seis están dirigidos por mujeres y diez están escritos o coescritos por mujeres. Estos proyectos optarán a 60.000€ en premios a repartir entre las diferentes categorías, 15.000€ más que en la pasada edición.

Los filmes son '50 picogramos', de David Pérez Sañudo (Amania Films, La Claqueta PC y Picogramos Film AIE); 'A la cara', de Javier Marco (Briograf Capital AIE); 'Uli, el perro', de Daniel Lovecchio (TYL Escénicas Producciones AIE); 'Mr Nadie' (Paria) de Miguel Ángel Calvo Buttini (Salto de eje PC); 'Flores para una madre ausente', de Ana Puentes (Verbena Films); 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute (Solita Films) y 'El descendiente', de Fernando Pérez (Federation Entertainment España SL, BTeam Prods, Rexin Film).

Por su parte, las series son 'The Killing Method', de Francisco Silva Carvalho (Atlantika Films - ficción); 'Mr. Trance', de Valerio Veneras (El Recreo Estudios SL - ficción); 'Cebra con lunares' (Polka dot Zebra) de Helena Perim (Sygnatia SL - animación) y 'My Brother is a T-Rez', de Javier Peces (Mr. Klaus Studio SL - animación).

'Lionel', de Carlos Saiz (Blur, Amaya Izquierdo y Mario Forniés); 'Código Marcos', de Patricia Pérez y Liena Cid (La Terraza Films); 'Couple Climbers. 7 países, 7 picos, 1 propósito', de Carlos D'Ursi (Potenza Producciones); 'Lo que hacíamos en las sombras', de Lucía Hernández y Sara Moralo (Garde y Synopsis) y 'La barrera de cristal', de Nerea Barros (Doc Land Films), son los documentales.

El comité de expertos que ha realizado la selección se ha compuesto por los profesionales Carlos Biem, experto en animación; Mercedes Álvarez, directora de cine; Conchi Cascajosa, docente; Luis Ángel Ramírez, productor; María José Martín, productor; y Xavier Atance, productor.

Como novedad, Ventana CineMad amplía su red de colaboraciones con eventos internacionales y uno de los proyectos seleccionados participará en TorinoFilmLab Next 2023.