La Consejería de Sanidad llama a la donación urgente de sangre: los grupos 0- 0+ A- y A+ en alerta roja

Archivado en:

La Consejería de Sanidad hace un llamamiento urgente a los madrileños para que acudan a donar sangre, tras contrastarse la caída drástica de la tendencia de las donaciones en este mes, con 2.000 menos durante los primeros quince días de julio frente al mismo periodo de 2021, y los grupos sanguíneos 0- 0+ A- y A+ en alerta roja y AB- y B, en alerta amarilla.

En un comunicado, el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero ha recordado que las vacaciones, con la salida de miles de ciudadanos a sus lugares de veraneo, unidas a la incidencia del COVID-19, que impide donar temporalmente, y a las sucesivas olas de calor, han situado las reservas en un nivel "muy deficitario".

De hecho, en estos momentos los grupos 0-, 0+, A y A+ están en alerta roja para su donación urgente, mientras que AB- y B- se encuentran en alerta amarilla, para su donación en los próximos dos o tres días.

"Si la situación actual es negativa, la tendencia es muy preocupante", ha destacado la Consejería de Sanidad, que apunta que se están realizando una media de 550 donaciones al día cuando se necesitan en torno a 900 para cubrir la demanda hospitalaria en la Comunidad de Madrid.

En este momento, el stock se encuentra con 2.800 bolsas, muy por debajo del nivel óptimo (5.000) pero la pérdida diaria y sostenida de 300 aboca a un momento crítico en los próximos días si la donación no aumenta de manera significativa.

Los pacientes no se van de vacaciones y siguen necesitando transfusiones para sus tratamientos, cirugías, para cubrir deficits por enfermedades crónicas, para la reposición de sangre ante pérdidas por hemorragias internas, accidentes etc. y estos requerimientos de sangre no se pueden suplir con ninguna otra terapia, pues esta no se puede fabricar y sus componentes caducan.

Se recuerda a los madrileños que cuentan con 30 hospitales para donar sangre, así como las unidades móviles de Comunidad de Madrid y Cruz Roja, más el Centro de Transfusión en el barrio de Valdebernardo y la sala de Cruz Roja en la calle Juan Montalvo, 3, de la capital. Los horarios y direcciones pueden consultarse en la página web www.comunidad.madrid/donarsangre.