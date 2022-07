Archivado en:

Los beneficios de la práctica deportiva no se limitan, ni muchísimo menos, a aspectos físicos y mentales.

No en vano, la mayoría de los expertos coinciden en que el deporte contribuye, a nivel global, a promover valores tan importantes como el respeto, la tolerancia y el compañerismo. Por no hablar de que se trata de una herramienta que favorece el desarrollo de los territorios y promueve la paz. Por todo ello, la mayoría de paises, y sus respectivas ciudades, centran gran parte de sus esfuerzos en promover dichos valores. En Madrid son conocedores de ello, y por ello llevan mucho tiempo luchando para conseguir un título para el que llevaban mucho tiempo preparándose. Madrid es... ¡Capital Mundial del Deporte 2022! El nombramiento tuvo lugar el pasado mes de mayo de 2021 y en las siguientes líneas os contamos en que consiste todo eso.

Un Madrid saludable

Madrid siempre se ha caracterizado por ser una ciudad con una amplia tradición deportiva. Algo que queda más que patente en su amplia red de infraestructuras deportivas o en la profesionalidad de su tienda de deportes. No en vano, la equipación es tan importante como la propia práctica deportiva. Es por ello que la distinción como Capital Mundial del Deporte 2022 viene a premiar tanto a la infraestructura deportiva municipal como al calendario de grandes eventos deportivos, a la diverdidad de la oferta de actividades, a la búsqueda de la salud y el bienestar de la población o a los servicios a disposición de los madrileños. Por mencionar solo alguno de los aspectos más destacados a tener en consideración.

Epicentro del deporte mundial

No obstante, la distinción como Capital Mundial del Deporte no solo sirve, ni muchísimo menos, como un abrazo al ego. Y es que se trata de un galardón que, con el turismo deportivo (nacional e internacional) en mente, pone a la capital madrileña en el epicentro de la agenda deportiva mundial. 2022 está siendo, en lo deportivo, el año de Madrid. El Campeonato de España de Patinaje artístico o el de atletismo Adaptado, el Campeonato de España de Escalada, el Congreso Mundial del Deporte, el Torneo Parkour Series o el partido entre los Classics All Blacks y la Selección Española de rugby han sido o serán algunos de los ejemplos más destacados.

Por si fuera poco, la agenda deportiva mantiene eventos ya existentes como el Open de España de Golf, el Madrid Mutua Open de Tenis, la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, el World Indoor o el Campeonato de España de Pádel o la carrera San Silvestre Vallecana. Sin olvidarnos de la inclusión de actividades con gran repercusión en la actualidad como el Crossfit o el Skate.

El deporte como fuente de valores

Ya hemos hablado del valor del deporte como herramienta saludable. No obstante, existen otros valores como la educación, el trabajo en equipo, la integración o la simple diversión. Y todos ellos son parte fundamental del deporte. Sirviendo, y esto es lo más importante, como una gran ayuda a al hora de combatir la xenofobia, la violencia y, en definitiva, la desigualdad.