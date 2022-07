La Policía Nacional de Móstoles pone en marcha la Operación Verano para evitar robos durante el verano

Archivado en:

La Policía Nacional de Móstoles ha puesto en marcha la llamada 'Operación Verano', que dará por finalizado el próximo 31 de agosto, para la prevención de los hechos delictivos que se suelen intensificar en esta época del año, debido al aumento de turistas en las calles y la movilidad vacacional.

Para la elaboración de este operativo, se ha llevado a cabo una fase previa, durante el mes de junio. En ella, se han efectuado diferentes contactos con comerciantes y empresarios del ocio nocturno de la localidad, con el objetivo de tener una comunicación directa y fluida con los profesionales de estos gremios.

Esto permite conocer de primera mano los problemas que les afectan directamente, pudiendo ofrecer soluciones eficaces, tanto a los profesionales como a los ciudadanos.

Igualmente, se ha realizado una campaña informativa en medios de comunicación sobre estafas de alquileres vacacionales, así como de robos en interior de domicilios, ante la posibilidad de que se vean incrementados por las singularidades de los movimientos turísticos y el previsible aumento del período de estancia en segundas residencias.

La Operación Verano tiene como objetivo incrementar la seguridad ciudadana en las zonas turísticas, con el objeto de evitar el aumento de los niveles de delincuencia y en caso necesario, dar respuesta policial, rápida y eficaz, a las víctimas de los posibles hechos delictivos.

Con estas premisas, se intenta proyectar a los ciudadanos una mayor sensación de seguridad, esencialmente entre los turistas nacionales y extranjeros.

Dado que Móstoles no es una ciudad especialmente turística, el esfuerzo operativo se dirigirá a la prevención, ante un posible incremento, de hechos delictivos, como son los robos en domicilios o los hurtos en vía pública.

Para este nuevo plan operativo, también se contará con la colaboración de la Policía Municipal de Móstoles. Para intentar cumplir estos objetivos, se aumentará la vigilancia y control preventivo, incrementando la presencia policial en vías urbanas y en las estaciones de transporte público y hoteles.

Además, se reforzarán las medidas de seguridad en espectáculos y acontecimientos y se procurará aligerar y facilitar los trámites en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano. Durante todo el operativo, se mantendrán contactos regulares con comerciantes y asociaciones de vecinos de la localidad.

Por otro lado, se ha llevado a cabo un programa de refuerzo especial en la oficina de tramitación del DNI y el pasaporte, incrementando el número de agentes destinados en estos puestos. Tiene la finalidad de agilizar los tiempos de espera, que en esta época del año, se suelen ver afectados por el incremento de la demanda de este servicio.

CONSEJOS PARA EVITAR ROBOS EN DOMICILIOS

La Policía Nacional ha lanzado varios consejos para evitar robos en domicilios, como cerrar la puerta con todas las vueltas de la llave, incluso si está en su interior (no sólo con el 'resbalón') y no abrir la puerta a personas que llamen a su portero automático si no son conocidas.

Si detectamos testigos de plástico o hilos de silicona en nuestras puertas, avisar inmediatamente a la policía. Cuando nos marchemos de vacaciones es importante que la vivienda parezca habitada (algún familiar o allegado de confianza puede recoger periódicamente la correspondencia del buzón).

Los agentes también recomiendan ser prudentes al comentar en público o en redes sociales que nos vamos de vacaciones. Si a la vuelta de vacaciones se encuentra abierta o forzada la puerta de la vivienda, es preferible no entrar en el domicilio, no tocar nada y avisar al 091.