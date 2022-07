¿Qué necesitas para mejorar tu inglés conversacional?

Archivado en:

Cuando hablamos de aprender inglés leemos mucho, escribimos mucho y oímos mucho; pero si te fijas bien son pocas las veces que intercambiamos palabras y terminamos conociendo a la perfección el idioma escrito, pero practicando poco la pronunciación.

Te mostramos en este artículo todo lo que necesitas saber para mejorar tu inglés conversacional.

Cualquier curso inglés online puede permitirte una mayor interacción en este sentido, pero sigue siendo un punto débil en los centros de aprendizaje cuando debería ser lo primordial para sumergirnos en otras culturas, intercambiar expresiones orales y viajar a otras tierras.

Una academia de idiomas por internet debe tener como requisito no solo la lectura y el escucha de sus estudiantes, sino también su capacidad para mantener una conversación en inglés, un lenguaje fluido que nos permite comprender y ser comprendidos.

Practica el habla con frecuencia

Aprovecha cualquier oportunidad para hablar en inglés. Parece un consejo tonto, pero no hay mejor manera para perfeccionar nuestra conversación en otro idioma que hablándolo mucho.

Comprométete a realizar esta práctica con frecuencia. Puedes aprovechar hablantes nativos que conozcas en tu país y conversar con ellos. También es de gran ayuda elegir cursos que incluyan clases de oratoria o unirte a una comunidad en línea de personas que están aprendiendo inglés.

Interactúa con compañeros de estudio, de trabajo familiares o amigos que manejan el idioma.

Hazte notas

Muchas veces no aprendemos porque nos invade el nerviosismo de equivocarnos. Para combatir esta limitante es recomendable hacer notas. Escribe las palabras y entre paréntesis coloca la pronunciación.

Haz una lista de sitios a visitar en los que puedas tener una conversación y realiza una nota de lo que querrás decir. Práctica este ejercicio con frecuencia y mejorarás tu inglés conversacional.

Aprende frases en lugar de palabras

Otro punto que necesitas para mejorar la fluidez al hablar en inglés es aprenderte una variedad de frases. Reflexiona sobre el hecho de que esto es lo que haces la mayor parte del tiempo en tu idioma natal.

Aprender palabras es básico para dominar un idioma, pero practicar una frase completa es fundamental cuando de conversar se trata.

Comienza poco a poco

Muchas veces nos intimidamos solo de pensar que nos tendremos que defender solos en una conversación en inglés. La mejor manera de manejar el idioma conversacional es comenzar poco a poco.

El teléfono es una excelente herramienta de aprendizaje, porque no estamos apoyándonos en el lenguaje corporal del hablante y esto nos impulsa a entender más las conversaciones. Comienza con breves conversaciones entre amigos o compañeros que manejen el idioma y luego ve aumentando la complejidad hasta que logres pulirte en el inglés.

Graba tu voz

El sonido de tu voz grabada es muy beneficioso para mejorar el inglés conversacional. Cuando te oyes a ti mismo puedes percibir si lo has hecho muy rápido, si te has tragado algunas palabras o has balbuceado mucho.

Esto te ayudará a corregir detalles o puede que te sorprendas al saber que lo hablas mucho mejor de lo que pensabas. Puedes llevar tu grabación también a clases para que tu profesor u otros compañeros la oigan y te den su opinión al respecto.

Aprovecha las nuevas tecnologías

Existen páginas web solamente dedicadas a afinar el inglés conversacional. Inscríbete en una y asegúrate aún más de que dominas la expresión oral de otro idioma, además del materno mucho mejor.

Aunque las horas de clases son perfectas para aprender inglés, puedes apoyarte en otras herramientas como escuchar música, aprenderte la canción, fijarte en la pronunciación y cantarla.

También ver películas ayuda mucho. Busca producciones en inglés que pueden ser subtituladas de manera que puedas comparar cómo se escribe y cómo se pronuncia una determinada frase o palabras.

El inglés es conocido como el idioma universal y, aunque son muchas las personas que pueden leerlo, hablarlo o mantener una conversación en este idioma es ideal para poder desenvolverte en la vida de una manera más amplia.

Tú currículo laboral se verá enriquecido, podrás ampliar tu círculo de amigos y viajar con más confianza para otros países pues en la mayoría las personas utilizan el inglés para hablar con los turistas. Mejorar la expresión oral de este idioma debe ser uno de tus objetivos a la hora de estudiarlo.