La presentación del nuevo single de The Killers protagoniza la segunda jornada de Mad Cool

La presentación de 'Boy', el nuevo single de The Killers, ha protagonizado la segunda jornada de la quinta edición del Mad Cool, que ha contado con un total de 34 actuaciones de artistas nacionales e internacionales.

The Killers, Deftones y La Femme actuaron en el 'Stage Mad Cool', el escenario principal del festival. Este escenario, con más de 15 metros de altura, hizo "vibrar al público con su espectacular sonido, haciendo que no se perdiese ni un solo detalle de su directo", ha informado la organización del evento en un comunicado.

Por su parte, Imagine Dragons, Foals, Amyl and The Sniffers y Mother Mother fueron los encargados hacer disfrutar al público en el 'Stage Madrid is life'. Además, el primer grupo se despidió con un mensaje de igualdad y de solidaridad, pidiendo a los asistentes que "cuidasen los unos de los otros".

Mientras, en 'Region of Madrid' se subieron los grupos Nothing but Thieves, Modest Mouse, London Grammar, Sigrid, St. Vincent y Tove Lo. Peggy Gou, Four Tet, CCL, Floating Points y Octo Octa se subieron en el Stage 4, en la carpa 'The Loop Powered by Iberdrola'.

Asimismo, el 'Stage Seven' estuvo protagonizado por la actuación de Andreew, ganador del último concurso Mad Cool Talent by Vibra Mahou, donde el festival apoya el talento emergente. También se subieron Playa Cuberris, María Guadaña, Swit Eme, entre otros.

"Con un total de 70.000 personas y aforo completo, los asistentes han podido disfrutar de la programación en siete escenarios distintos. Mad Cool sigue apostando por la música de artistas referentes internacionales, así como aquellos que están comenzando su carrera en la industria musical", ha asegurado la organización.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar este viernes a los artistas Muse, Incubus, alt-J, Haim, The War on Drugs, Phoebe Bridgers, Parcels, Nina Kraviz, Jaime Cullum, entre otros.