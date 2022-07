Ganaderos y agricultores piden mejorar la limpieza de fincas y montes y programas de conservación de pastos para evitar incendios

Archivado en:

La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA) ha pedido este jueves una mejor gestión para la limpieza de vegetación fincas y montes y un programa de conservación de pastas, entre otras medidas, como herramientas para evitar incendios forestales.

Según señalan en una nota de prensa, mientras el Ayuntamiento de Madrid gasta 19.800 euros por hectárea en conservación y mantenimiento de parques y jardines en sus más de 6.000 hectáreas, el campo madrileño en sus 783.000 hectáreas de zonas rurales, recibe 75 por hectárea a través de fondos europeos, "añadiendo a esta cifra, unos escasos 17 euros aportados por la Comunidad de Madrid".

El sindicato agrario no oculta su preocupación por el alto riesgo de incendios que sufre la región, como el declarado en Aranjuez, donde "no solo peligra nuestra riqueza medioambiental así como explotaciones agropecuarias, si no lo que es aún peor, viviendas y personas".

"Las características especiales del territorio madrileño plagado de viales de comunicación con abundante tráfico, la intensa presión humana en el campo, en especial en época estival, unido a una Administración regional unilateral, desinformada y ajena a la realidad del campo Madrileño, está provocando la inquietud del entorno rural que año tras año ve como la matorralización, la acumulación de maderas muertas junto a pastizales infraaprovechados, convierten a la comunidad en un auténtico polvorín", ha indicado.

La organización advierte que como no se tomen medidas urgentes, "más pronto que tarde lo vamos a lamentar", por lo que ven imprescindible adoptar las siguientes actuaciones: gestión rápida, eficaz y coherente para los permisos de limpieza y desbroce de fincas particulares; "no como hasta ahora, que o no se recibe contestación o si se comienzan esos desbroces por auténtica necesidad se imponen sanciones desorbitadas".

También solicitan planes específicos de obligado cumplimiento de limpieza y entresaca de vegetación sobrante que alivie la masa forestal de nuestros montes públicos para que mejoren su sostenibilidad.

E inversión suficiente vía PDR o bien por otro medio de financiación para acondicionar pastizales, pastos con arbolado o arbustivos abiertos, linderos con carreteras o vías férreas, dotándolos de cierres perimetrales y agua para poder ser pastoreados, "ya que se ha comprobado que estos espacios son propagadores de incendios a la menor chispa de un tren o automóvil".

Ugama quiere también que se pongan en marcha las medidas del programa de desarrollo rural para el mantenimiento y conservación de pastos existentes, "que inexplicablemente desaparecieron y que esta organización considera de vital importancia".

La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid reitera a la Consejería de Medio Ambiente que el pastoreo "es el arma más eficaz para la prevención de incendios, al tiempo que supone una práctica beneficiosa tanto medioambiental como productiva y que contribuye de manera especial a combatir el despoblamiento rural dando por hecho que las pequeñas inversiones que se hagan en esta dirección serán rápidamente recuperadas".