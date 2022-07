Martínez-Almeida reitera que "no hay ningún boicot" del Ayuntamiento al Orgullo

Archivado en:

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que "no hay ningún boicot" del Ayuntamiento de la capital a las fiestas del Orgullo en la ciudad y ha abogado por "no crear polémicas ni controversias artificiales" en relación con esta celebración.

De esta forma lo ha expresado a los periodistas en una visita a las obras de remodelación del Museo de Esculturas al Aire Libre de la Castellana, al ser preguntado por la cancelación de los conciertos previstos para esta noche en la plaza del Rey, debido a informes desfavorables de seguridad.

"Los organizadores sabían desde el viernes pasado que los informes técnicos de la Policía Municipal, del cuerpo de bomberos y del Samur-Protección Civil desaconsejaban completamente la utilización de la plaza del Rey, porque se están ejecutando obras y no estaba garantizada la evacuación en el caso de que se pudiera producir algún incidente dada la aglomeración de personas", ha explicado.

Se ha preguntado "si alguien se puede imaginar el escenario -en el caso de la plaza del Rey- de un Ayuntamiento que fuera tan irresponsable de haber ignorado informes técnicos y como consecuencia se hubieran podido producir lesiones e incluso fallecimientos" para apostillar que "nadie se puede permitir esa irresponsabilidad".

Según fuentes del Consistorio, los organizadores del Orgullo de Madrid solicitaron autorización para los actos el 26 de mayo, se les requirió documentación que terminaron de presentar el 1 de julio y el mismo día el concejal de Centro, con los informes pertinentes, autorizó los actos en la plaza Pedro Zerolo, Callao y otras localizaciones, y denegó los de la plaza del Rey.

"No voy a entrar en por qué ayer deciden comunicarlo con 24 horas (de antelación) y decir que lo cancelamos nosotros con 24 horas (de antelación), porque no voy a entrar en ninguna polémica sobre el Orgullo. De verdad, es que no lo voy a hacer. No voy a manchar de ninguna manera una de las grandes citas que tiene Madrid a lo largo del año", ha manifestado el alcalde.