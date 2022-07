Darias atribuye a los expertos y no a la economía su postura sobre la mascarilla

Archivado en:

La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles que la decisión de no volver a la obligatoriedad de las mascarillas en interiores responde a las indicaciones de los expertos, y no a presiones de sectores económicos como el turístico porque, según la ministra, hay una mayor transmisión del coronavirus pero no mayor gravedad.

En una entrevista en Antena 3, Darias ha defendido que las decisiones con respecto al uso de la mascarilla son “adecuadas y recomendadas” por los expertos y ha señalado como el “elemento definitorio” que hay una mayor transmisión por los sublinajes Ba4 y Ba5.

Además de recordar que la mascarilla es obligatoria en el transporte público y en los centros sanitarios, Darias ha recomendado utilizarla “con sentido común” para proteger a las personas vulnerables por ejemplo en espacios interiores que no estén bien ventilados.

La ministra ha recordado que en España el 92,7 % de la población mayor de 12 años está vacunada con pauta completa y que, además, hay medicamentos disponibles eficaces en la lucha contra la COVID-19 que antes no existían, con lo cual el escenario ahora es “diferente”.

En esa línea, la ministra ha llamado a “seguir con la vida normal y seguir disfrutando pero con la cultura del cuidado” y con prudencia.

Con respecto a las peticiones de algunas comunidades autónomas de inocular ya la cuarta dosis a las personas mayores de 80 años, Darias ha dicho que su departamento seguirá las recomendaciones de los expertos, y ha apuntado que las nuevas vacunas ya adaptadas a la variante Ómicron podrían llegar en septiembre.

Por otro lado, Darias ha reivindicado que ha sido el Gobierno quien ha decidido poner “coto, dignidad y estabilidad” a la situación del personal sanitario con la reforma del estatuto marco del personal sanitario que obligará a las comunidades a convocar más de 67.000 plazas para interinos antes del 31 de diciembre.

La directiva europea que obliga a acabar con la temporalidad es de 1999 y hasta ahora ningún gobierno había impulsado este cambio, según ha recordado la ministra.

Sobre la situación de las Urgencias en Cataluña y Madrid y la petición a los ciudadanos de no usar esos servicios, la ministra ha pedido a las comunidades que organicen adecuadamente las urgencias.

Además, sobre la posibilidad de cambiar el sistema del MIR (médicos internos residentes) para ampliar el número de plazas, Darias ha asegurado que el Gobierno ha incrementado en un 32 por ciento las plazas ofertadas y ha asegurado que en este año hay “600 plazas más que pueden ser ofertadas” que las comunidades no han sacado, en concreto cien de medicina de familia.