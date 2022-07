Controlado el incendio de Aranjuez, que ha quemado 240 hectáreas

Archivado en:

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han controlado el incendio declarado el martes en Aranjuez, que ha afectado a una superficie total de 240 hectáreas iniciales en una primera medición por parte del vuelo fotogramétrico del helicóptero de coordinación, ha informado Emergencias 112.

El incendio ha tenido buen comportamiento durante la noche y ya no es posible propagación fuera de su perímetro. Los Bomberos van a seguir trabajando con tres dotaciones terrestres en labores de refresco y con dos patrullas ligeras de vigilancia activa de observación para evitar posibles reproducciones, que no esperan inicialmente, ha informado Juan Carlos Pérez, jefe regional de Bomberos.

Asimismo, en una entrevista en 'Telemadrid' , el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha indicado que el fuego ha pasado de nivel 1 a 0 porque no hay riesgo de afectación de bienes forestales y no forestales. "No hay daños personas ni daño en vivienda o construcción. De los daños ambientales en la finca y el Mar de Antígola esperamos menos de los que ayer se preveía pero serán los técnicos de Medio Ambiente los que harán una valoración 'in situ'", ha indicado.

El consejero ha informado de que está ya normalizado el tráfico en la antigua Nacional IV, al igual que los trenes, aunque de forma limitada por los trabajos en la zona. "Todavía quedan efectivos en el terreno para enfriar puntos de calor", ha recordado.

Enrique López ha agradecido a todos los recursos el trabajo realizado durante esta noche, no solo a efectivos del Cuerpo regional de Bomberos, también Policía Local, Agentes Forestales, Protección Civil y Guardia Civil, "con labor muy importante", también de Policía Nacional y Cruz Roja.

También ha querido destacar el servicio de los drones durante toda la noche, que permiten ver focos de calor y peligrosos para dirigir a las unidades terrestres en zonas eficaces y con menos riesgo para ellos.

"Es una importante novedad en el modelo de extinción de incendios, ya que los helicópteros no pueden trabajar por la noche", ha indicado el titular regional de Interior, que ha apuntado también que hoy se va a perimetrar la zona con los medios aéreos "y se hará una valoración completa" de la superficie quemada.

ALCALDESA: "NO HUBO MIEDO, PERO SI EXPECTACIÓN"

Por su parte, la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez de la Fuente, ha recalcado en una entrevista en el mismo medio que "afortunadamente el control de la situación y la no afección a vivienda son las mejores noticias que puedan darse". "No ha sido necesario desalojar a ningún vecino y afortunadamente toda la gente ha dormido en sus casas", ha apuntado.

La primer edil ribereña ha reconocido que "no hubo miedo, pero sí expectación por cómo iba evolucionando el incendio" durante la noche. "Lo que se está barajando es que el viento aumentó de manera inesperada por la noche, que hizo que pasáremos del nivel a la alerta 1, que ha bajado ya a 0 y con ello la calma", ha indicado.

Ahora las vías de comunicación están abiertas, con tráfico lento en algunos puntos, ha indicado la alcaldesa, que ha querido agradecer las labores de todos los dispositivos, "especialmente al Gobierno Regional que desplegó todos los medios de la manera generosa como correspondía".

La causa del inicio de las llamas fue el reventón de la rueda de un camión, que provocó chispas con el asfalto. Martínez de la Fuente ha señalado que el fuego, además de la cantidad de hectáreas quemadas, solo ha afectado a "una infravivienda semiabandonada en la zona rural". Sus moradores tuvieron que abandonar la casa anoche con lo puesto.