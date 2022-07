Diez razones para ir a Mad Cool 2022... y no son clásicos cabezas de cartel

Archivado en:

Dos años después del parón impuesto por la pandemia, regresa el gigante de los festivales de la capital y uno de los colosos de este tipo de citas en España, Mad Cool 2022, con un cartel en el que buena parte de sus atractivos no son los clásicos que figuran siempre en las primeras líneas.

Mientras muchos visitantes se lamentan por las ausencias sobrevenidas a última hora de artistas de relumbre como Queens Of The Stone Age, Faith No More o Stormzy, incluso quienes lo hacen por la convocatoria perdida de 2020 con Taylor Swift, Billie Eilish y Red Hot Chili Peppers, hay mucho aún que rascar para disfrutar de esta quinta edición.

Ahí van diez nombres, y podrían ser más, de músicos que más allá de Metallica, Muse, The Killers o Florence + The Machine ayudarán a elevar la calidad de esta cita multitudinaria pese a que la mayoría de ellos no pasarán por los escenarios grandes.

- Villagers: Varias veces nominados al premio Mercury al mejor disco de la crítica anglosajona, del último -"Fever Dreams" (2021)- se ha dicho que es el mejor hasta la fecha. Con su sonido hipnótico será una buena opción para arrancar con la música este miércoles a partir de las 18 horas.

- Wolf Alice: Estos británicos se han convertido en la gran esperanza del rock contemporáneo con solo tres discos, como prueba el hecho de que se alzaran este año con el Brit al mejor grupo de su país gracias al último de ellos, "Blue Weekend" (2021). Imprescindibles de cualquier cita, aquí tocarán en uno de los escenarios principales, aunque al desabrido sol de las 18,35 horas.

- Yves Tumor: En la misma jornada pero a partir de las 22,20 horas tocará este estadounidense, adalid de la música experimental, que hasta la fecha solo ha firmado álbumes sobresalientes como el más reciente "Heaven To A Tortured Mind" (2020) con su toque de "soul" psicodélico.

- London Grammar: El jueves al caer el sol la ensoñación musical llegará con este trío inglés que ha sido dos veces número 1 en Reino Unido, la última con su más reciente trabajo, "Californian Soil" (2021), aunque probablemente el clímax de su propuesta llegue cuando toquen una de las viejas canciones, la mágica "Strong".

- St Vincent: La estadounidense Annie Clark, que tocará tras la medianoche del jueves, es una fuerza de la naturaleza que deslumbró a David Byrne para firmar un álbum conjunto hace ya 10 años. Tres discos sobresalientes más en solitario desde entonces la afianzaron como una de las más singulares autoras e intérpretes con su "art rock". No se entiende que no sea cabeza de cartel.

- Black Pumas: Mejor ubicada estará esta banda de Texas de "soul" psicodélico que fueron nominados a "mejor nuevo artista" en los Grammy hace dos años, una condición a la que habrán de responder con un único disco en el mercado y un "show" abrasivo a partir de las 19,15 horas del viernes en uno de los escenarios grandes.

- Haim: Nunca antes habían actuado en Madrid estas tres polifacéticas hermanas estadounidenses que despertaron la atención con el rock luminoso y las armonías de "Days Are Gone" (2013) y que con su más reciente disco, "Women In Music, Pt. III" (2020), se llevaron varias matrículas de honor de la prensa y una nominación al Grammy al mejor álbum. A partir de las 20,20 horas.

- Phoebe Bridgers: También desde California llega una de las jóvenes cantautoras en mejor estado de forma como ratificó con su segundo trabajo, "Punisher" (2020). Tomará el escenario 3 tras Jamie Cullum a partir de las 21,15 horas.

- Arlo Parks: Muy en su línea y en la de Sufjan Stevens, otra joven estrella a tener en cuenta en el cartel será la última ganadora del premio Mercury al mejor disco británico con un disco que, desde su condición de mujer negra y bisexual, definió como "un espacio seguro" para cantar sobre libertad y búsqueda de aceptación personal. Tocará el domingo desde las 19,25 horas.

- Sam Fender: Hay quienes han señalado a este británico de 28 años como un digno heredero de la energía y la lírica de Bruce Springsteen, sobre todo a raíz de su segundo trabajo, "Seventeen Going Under" (2021). Recién llegado de emocionar en Glastonbury, de las expectativas puestas en él dice mucho que lo hayan programado en el escenario principal a partir de las 20,30 horas del domingo.