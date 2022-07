Recupera Madrid se presentará en 2023 como agrupación de electores lejos de "lobbies de los partidos"

Archivado en:

Recupera Madrid se presentará en las elecciones de 2023 como agrupación de electores, lejos de los "lobbies de los partidos", ha anunciado en rueda de prensa el concejal Luis Cueto.

"Será una candidatura comprometida con Madrid cien por cien. Con la agrupación de electores no se podría pasar de Más Madrid a Más País. Y daría igual quién gobierne en Ferraz o en Sol, no habrá cortapisas ni freno", ha declarado Cueto, acompañado por el edil José Manuel Calvo en un acto de presentación en el que no ha estado presente la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, aunque sí apoya la iniciativa con una intervención en un vídeo.

La agrupación de electores --presentada casi un año antes del mes que fija la Ley Electoral en el que recabar las 8.000 firmas necesarias para concurrir a los comicios-- ofrece la "radical independencia que piden los madrileños", ha insistido Cueto.

Esta iniciativa buscará "a los mejores profesionales, no políticos que valgan para todo, como pasa en los partidos". Para ello buscarán alianzas con la sociedad civil. "Que nos digan ellos quién será el delegado de Medio Ambiente, de Urbanismo. Nosotros no decimos quiénes serán los concejales sino ellos. Buscaremos la complicidad de las asociaciones que quieran comprometerse con nosotros", han apuntado.