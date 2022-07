Bustinza: "Ojalá me recuerden como una persona que ha intentado dar todo"

Madrid, 1 jul.- El defensa Unai Bustinza deseó, en su despedida del Leganés tras siete temporadas en el club, que los aficionados le recuerden como un futbolista que lo dejó todo en el campo.

"Que me recuerden como una persona que ha intentado siempre dar todo, entregarse, hacer las cosas con pasión. Hoy en día nos fijamos mucho en el envoltorio y al final perdemos muchas veces lo importante, la fe y la pasión que hay que poner a las cosas. Que más allá de que sean feas y bonitas, salgan de dentro", dijo el jugador en rueda de prensa.

"Es una etapa que termina. El año pasado fue duro para todos. La comunicación con Txema y con el club siempre ha sido buena. Nos sentamos, valoramos la situación. Estoy muy contento de todo lo vivido aquí, de la oportunidad que me ha dado el club de despedirme. Es todo agradecimiento", comentó.

Bustinza reconoció que las lesiones sufridas en su etapa final en la entidad pueden haber tenido que ver con su salida y se refirió al puesto que deja vacante en la capitanía: "No es algo que haya que establecer sobre una persona de unas determinadas características. A todos, cuando nos dan una responsabilidad, tratamos de llevarla a cabo lo mejor posible".

"Veo a muchísimos muy capaces de llevar la capitanía bastante mejor de lo que yo la he llevado. No podría decir un nombre porque no es algo que se elija, es algo que va surgiendo. Es importante que los compañeros se sientan respaldados, que sea alguien con el que la plantilla se sienta identificado", añadió.