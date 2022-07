Museos en el centro de Madrid para disfrutar en verano

Archivado en:

Madrid es una de las ciudades europeas que más flujo de turistas recibe durante todo el año.

Y no es de extrañar, ya que ofrece un amplio catálogo de actividades para todos los gustos y edades, consiguiendo que sea imposible ni un solo segundo de aburrimiento en una de las ciudades más intensas del mundo.

Y uno de sus grandes atractivos son sus museos. Aunque los podemos encontrar repartidos por toda la ciudad, y atesorando cualquier tipo de temática, es en el centro donde encontramos los que, creemos, son sus tres grandes joyas. Así que, si estás pensando hacer un viaje a Madrid para disfrutar de un verano diferente, uno de los planes perfectos es visitar el Museo de Cera y su entorno. ¿Te animas?

Tres museos que no debes perderte en el centro de Madrid

Museo de Cera

Tanto si viajas en solitario, con pareja o con la familia, es una de las visitas que no debes perderte y que se encuentra en pleno centro de Madrid, concretamente en la Plaza de Colón. Fue inaugurado en 1972 y, desde entonces, no ha dejado de crecer en personajes, fielmente recreados, y que no solo son rescatados del mundo de la actualidad o el espectáculo, también siguen fieles a la historia, la cultura y la ciencia.

La primera figura que recibió a aquellos asombrados visitantes fue Cristóbal Colón. Desde entonces, la familia de cera no ha dejado de crecer, llegando a las 450 que son en la actualidad. Estas figuras no aparecen como meros objetos expositivos, ya que están colocadas de forma estratégica recreando situaciones y escenarios de los que, en muchas ocasiones, el visitante puede participar.

Museo del Prado

Otra de las visitas obligadas al llegar a Madrid es el Museo del Prado. Está considerado como una de las mejores pinacotecas del mundo, gracias a su importantísima colección de pinturas que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX, de los mejores artistas europeos, poniendo un especial interés en los importantes pintores de España.

Estas joyas de arte se dividen en diferentes salas, mostrando colecciones permanentes como son las de Goya, Velázquez, el Greco, Rubens o Tiziano, entre otros. Además, realiza una importante labor educativa, especialmente programando actividades para niños y familias que quieren ahondar en el mundo del arte, de una forma especialmente divertida.

Museo Reina Sofía

Aunque está situado en uno de los edificios con más historia de Madrid, el antiguo Hospital General, que data del siglo XVIII y su estilo es neoclásico, en su interior alberga una importante colección de arte centrado en el siglo XX y contemporáneo. Siendo referente de la actualidad en el mundo artístico, especialmente aquel que muestra nuevas tendencias y abre novedosas formas de expresión.

En su colección permanente podemos ver importantes obras de Picasso, Miró y Dalí. También cabe destacar su impresionante, e impactante, colección de arte surrealista, cubismo y Nueva Figuración. Es de visita obligada para todos aquellos que quieran conocer las nuevas tendencias en el arte.

Y para completar nuestro verano madrileño, no te olvides de disfrutar de un buen espectáculo y, por supuesto, de su mejor gastronomía. Porque visitar Madrid es una delicia, sea cual sea la época del año.