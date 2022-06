La capitana Paula Andújar se despide del Rayo tras ocho temporadas

Madrid, 30 jun.- Paula Andújar, una de las capitanas del Rayo femenino, se despidió del club madrileño tras ocho temporadas alegando que "por motivos deportivos y extradeportivos" siente que es el momento de "afrontar nuevos retos lejos" de Vallecas.

Andújar, de 28 años, llegó al club vallecano en la temporada 2013/2014 para jugar en el Rayo Femenino B. La siguiente campaña se marchó al Carson-Newman Eagles de Estados Unidos y volvió a Vallecas en 2015 para ser una de las jugadoras más importantes del equipo los últimos cursos.

"Durante ocho años vistiendo la franja no solo he crecido como futbolista sino también como persona. Nunca me ha hecho falta decir con palabras lo que sentía vistiendo esta camiseta ni la fuerza que me daba para saltar al campo cada partido. Incluso cuando no lo entendía he seguido peleando por ella", declaró en su comunicado la futbolista madrileña, que ha vestido en 139 partidos oficiales la camiseta franjirroja.

"Por motivos deportivos y extradeportivos, siento que es el momento de afrontar nuevos retos lejos de Vallecas. Vaya donde vaya, siempre llevaré conmigo todas las experiencias tan increíbles que he vivido en casa", señaló Andújar, que expresó sus buenos deseos para las compañeras que se quedan en el equipo.

"Mis mejores deseos para los que os quedáis en este club tan grande, al que a veces tan injustamente se le trata. Muchas gracias por todo. A las armas para siempre", concluyó. drl/og