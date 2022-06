Hallan en Ávila el cadáver de una madrileña desaparecida hace casi 20 años

La Policía Nacional halló ayer martes en la provincia de Ávila el cuerpo sin vida de Juana Canal Luque, una madrileña que desapareció el 22 de febrero de 2003 sin que desde entonces se supiera nada de su paradero, ha informado hoy la asociación SOS Desaparecidos.

A 'Juani', como le llamaban sus seres queridos, se le perdió la pista ese día cuando al volver a su vivienda, situada en el madrileño distrito de Ciudad Lineal, su hijo encontró una nota de Jesús, la entonces pareja de su madre señalando que habían tenido una fuerte discusión y ella había salido corriendo de casa. "He salido a buscarla, pero no la he encontrado", escribió entonces Jesús, ha detallado 'Caso Abierto'.

Tras pasar los días y no dar señales de vida, la familia interpuso una denuncia. También comenzaron a rastrear la zona y colocaron cientos de anuncios en los que figuraba la fotos y los datos de esta mujer, nacida en 1965, con una estatura de 1,70 metros, ojos azules, pelo largo y rubio. Añadían que había salido de casa sin documentación, ni bolso ni teléfono y llevaba puesto un abrigo de piel negro.

La Policía barajó la posibilidad de que se tratara de un caso mortal de violencia de género, como ahora todo parece indicar. Entonces no pudieron resolver el caso y ahora lo retomarán tras los datos que aporte la compleja autopsia que le realizarán a los restos de su cuerpo.

También investigaron la posibilidad de una huida voluntaria por sus antecedentes de alcoholismo y depresión, pero los familiares no lo creyeron, puesto que dejaba dos hijos de una anterior relación. Ahora podrán velar y dar una despedida formal a Juani casi dos décadas después.