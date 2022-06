Vuelve el servicio de la Policía Local de Sevilla la Nueva “Vacaciones seguras”

Archivado en:

El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana y el Cuerpo de Policía Local, inicia un año más, la campaña “Vacaciones Seguras”.

Esta iniciativa ofrece a los vecinos un servicio especial de vigilancia de domicilios deshabitados por vacaciones, mediante rondas de atención policial con el objetivo de prevenir posibles robos o actos vandálicos en hogares.

El servicio estará disponible entre el 1 de julio y el 12 de septiembre en dos modalidades:

- En la primera de ellas el titular de la vivienda podrá depositar las llaves de su domicilio en dependencias policiales en un cajetín de control con un llavero de seguridad que se registrará en Eurocop; de esta manera, los agentes podrán acceder al domicilio, si fuera necesario, en cuyo caso el propietario sería previamente informado a través del teléfono de contacto facilitado.

- La segunda modalidad no exige al propietario depositar las llaves de su domicilio en dependencias policiales, sino que únicamente se realizarán las comprobaciones externas oportunas avisando al propietario ante cualquier incidencia.

Para solicitar este servicio, los vecinos deberán aportar los siguientes datos:

- Dirección exacta de la vivienda.

- Datos completos del titular.

- Teléfono de contacto.

- En el caso de que se depositen llaves, dar número de registro para el cajetín de control de llaves.

- Sistema de seguridad de la vivienda (alarma, compañía y número de teléfono de la misma)

- Personas de confianza a localizar en caso de emergencia (teléfono dirección)

- Fechas en las que se requiere el servicio.

- Fotografías de la vivienda.

Una campaña que pretende garantizar la seguridad en viviendas y comercios durante la época estival. Además la Policía Local quiere recordar a vecinos y propietarios una serie de consejos a tener en cuenta antes de salir de vacaciones:

- Compruebe que puertas y ventanas están bien cerradas

- No baje totalmente las persianas

- No deje dinero ni objetos de valor

- Haga una relación detallada de cámaras, videos y otros aparatos, con sus números de serie, para facilitar su identificación

- No desconecte el timbre de la puerta. Es una señal inequívoca de ausencia

- No divulgue su ausencia

- Comunique sólo a los más allegados dónde pueden localizarte

- Deje la llave a una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón

Asimismo, Policía Local ha recordado a los vecinos otras precauciones que han de tener en cuenta durante el viaje:

- Extreme las medidas de seguridad respecto a su vehículo y pertenencias, y no pare ante requerimientos de extraños

- Evite dejar objetos de valor en el interior del vehículo

Si utiliza transporte público:

- No facture a su nombre equipajes de personas desconocidas

- Identifique claramente sus pertenencias antes de facturarlas

- Evite viajar con cantidades importantes de dinero encima

- No confíe el transporte de sus maletas a personas que no estén debidamente acreditadas

- Si viaja en tren o autobús, no pierda de vista su equipaje, especialmente en paradas intermedias

En su lugar de vacaciones:

- Adopte las mismas medidas de seguridad que habitualmente utiliza en su casa

- Mantenga en lugar seguro sus objetos de valor, dinero y tarjetas de crédito

- Al ausentarse, deje la radio puesta y, si es de noche, encienda alguna luz

- Cuide su bolso o cartera en aquellos espacios donde concurran muchas personas (mercadillos, espectáculos, etc.)

- Vigile sus objetos personales, especialmente bolsos, cámaras, maletas…

- Tome las debidas precauciones para impedir que bolsos, joyas u objetos similares le puedan ser arrebatados

- Evite hacer ostentación de riqueza o pertenencias

Si se queda en su lugar de residencia:

- Avise a la policía cuando observe gente extraña en el portal o merodeando en la calle o si escucha ruidos en viviendas desocupadas

- No facilite la entrada en el inmueble a personas desconocidas

- Exija siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos (gas, luz, agua, etc.) y confírmela telefónicamente