'Legends' convierte a Madrid en el museo internacional del fútbol

Madrid, 27 jun.- 'Legends', la mayor colección de reliquias del fútbol internacional, aterriza en Madrid, en un edificio de la Puerta del Sol de 4.200 metros cuadrados y siete pisos, con una muestra de objetos expuestos de los cuatro mil que atesora Marcelo Ordás, impulsor de esta iniciativa que comenzó a fraguar hace treinta años.

El visitante podrá disfrutar de este museo, que espera abrir entre noviembre y diciembre, de experiencias inmersivas y tecnológicas de última generación para recorrer la historia del fútbol mundial. Los objetos están relacionados con futbolistas de todos los países y con las competiciones internacionales más importantes, desde Mundiales a Juegos Olímpicos pasando por la Copa Libertadores o campeonatos ligueros de diferentes naciones.

La pieza más antigua es una del Newcastle de 1863 y, desde entonces, el museo recorrerá todas las etapas de la historia del fútbol llegando hasta la presente, incluyendo reliquias del famoso 'Maracanazo' de 1950, el título Mundial de España en Sudáfrica 2010 o las últimas Ligas de Campeones.

"Somos producto de una familia española y argentina. Este trabajo sin precedentes que logramos a través de salvaguardar el testimonio de la historia de la mayor pasión que ha creado la humanidad. El que mayor sentido de pertenencia despierta. Decidimos con mi abuelo, nacido en Canillejas, comenzar una historia titánica", dijo Ordás, durante la presentación del museo.

"Dimos la vuelta al mundo. Ciudades maravillosas e históricas quisieron quedarse con la exposición pero yo sabía que tenía que ser en España. Creo que Madrid es la capital mundial del fútbol por sus clubes, su impronta, porque estamos en Europa y tiene la Liga más importante del mundo", señaló.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, dijo que este proyecto "une con el fútbol a la gente por encima de las personas".

"Hay que ver las sensaciones que uno tiene cuando hace las cosas. Cuando fui al Museo del Prado con 14 años y vi Las Meninas de Velázquez me impresionó. También cuando vi a Curro Romero en directo. La tercera sensación, más vinculada al fútbol, y que recordaré siempre, fue el día que el Huesca ascendió a Primera. Con el proyecto Legends me pasó igual. Me fui emocionando según me iba contando Marcelo cuando le conocí y ese día tuve la sensación de estar ante algo increíble y un proyecto en el que tenía que estar presente con LaLiga", dijo.

El exfutbolista portugués Luis Figo, representante de la UEFA, destacó que "la pasión mueve montañas y Marcelo Ordás, cuando inició esta pasión de coleccionar todos estos momentos de fútbol, nunca pensó que estaría en una gran capital del mundo presentando este proyecto".

"Es un proyecto innovador. Aquellos que lo visiten vibrarán con sentimientos contradictorios. A veces con alegría, otras con nostalgia. La UEFA no podía dejar de estar presente como momentos de felicidad en esta experiencia. El fútbol es de todos, es para todos y es global", confesó Figo.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, dijo que la capital de España contará con Legends con el "museo más hermoso del mundo sobre la pasión del fútbol".

"Si la Puerta del Sol es el kilómetro 0 de España, ahora también será el kilómetro 0 de la pasión que alimenta este deporte. En Legends está la mayor colección del fútbol. La primera vez que vino a verme Marcelo no me habló de camisetas, sino de armaduras, que es lo que representa a los equipos. Lo que veremos en las siete plantas justifica que las cien millones de personas que pasan cada año por la Puerta del Sol puedan comprobar la historia del fútbol", concluyó.