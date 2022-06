La ropa y los complementos triunfan en el primer día de rebajas

Archivado en:

La temporada de rebajas de verano ha comenzado este jueves con descuentos 'online' que se adelantaron anoche, y tras las primeras horas los comerciantes auguran un repunte de las ventas hasta acercarse al volumen de 2019.

Los productos estrella serán los que se engloban bajo la categoría de moda junto con los complementos de mujer y zapatería, ha señalado el director de unos grandes almacenes, quien también ha afirmado que las primeras horas de rebajas están yendo “muy bien” si se tiene en cuenta que es jueves y que las fechas iniciales se han modificado.

“Respecto a los dos años anteriores esperamos mejorar significativamente y recuperar el volumen de negocio de 2019”, ha declarado este director.

Las calles más comerciales de Madrid se han llenado de gente que acudía expresamente a los locales para aprovechar estos descuentos, que en ocasiones alcanzan más del 50 %, pese a que muchos han revelado no necesitar lo que llevaban en las bolsas, mientras otros, sin embargo, ni siquiera sabían que hoy empezaba la temporada de rebajas.

Entre la abundancia de tiendas con descuentos, hay también pequeños comercios y establecimientos de lujo que no se suman a esta iniciativa, según ellos “nunca”, o bien porque tienen clientes fieles y no les hace falta deshacerse del 'stock', o bien porque, como en el caso de una tienda artesanal de paraguas, abanicos y complementos, sus productos no tienen nada que ver con otros reducidos.

“Se compra paraguas cuando llueve y abanicos cuando hace calor”, ha declarado uno de los trabajadores de esta tienda de manufacturación, que en sus casi 200 años de antigüedad no se ha sumado a ningún periodo de rebajas.

Aunque la pandemia aceleró la venta electrónica, que este año se sitúa entorno del 6 % al 8 %, cifra menor que las registradas en 2020 y 2021, según los datos de la patronal logística UNO, los clientes admiten que prefieren acudir físicamente a los establecimientos para comprobar los materiales y así poder probarse las cosas.